Телехолдинг «СТС медиа» продадут «Национальной медиа группе» и ВТБ

Об этом сообщает газета «Ведомости». Сейчас 75% акций «СТС медиа» контролирует холдинг ЮТВ, принадлежащий бизнесмену Ивану Таврину. Остальные — у кипрской компании, акционеры которой – «Национальная медиа группа», ВТБ, структуры владельца «Северстали» Алексея Мордашова и «Сургутнефтегаза». Таврин подтвердил изданию, что переговоры находятся в финальной стадии.