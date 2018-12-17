Телехолдинг «СТС медиа» продадут «Национальной медиа группе» и ВТБ
Об этом сообщает газета «Ведомости». Сейчас 75% акций «СТС медиа» контролирует холдинг ЮТВ, принадлежащий бизнесмену Ивану Таврину. Остальные — у кипрской компании, акционеры которой – «Национальная медиа группа», ВТБ, структуры владельца «Северстали» Алексея Мордашова и «Сургутнефтегаза». Таврин подтвердил изданию, что переговоры находятся в финальной стадии.
Комментарии1
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ft18 17 декабря 2018 | 03:12
Ну пральна, чё, Ковальчукам (Кентам Путэна) и Кабаевой (Марухе Путэна) должно принадлежать ВСЁ!