В Мурманске вынесен приговор военнослужащим, обвиняемым в краже радиодеталей с авианосца «Адмирал Кузнецов»

Двум морякам назначили 3,5 года колонии общего режима. Они также должны будут выплатить Минобороны по 630 тысяч рублей в качестве компенсации. Ущерб оценили почти в полтора миллиона рублей. По версии следствия, старшина и матрос оборудовали подпольную мастерскую, куда выносили детали, в этом помещении они отделяли элементы с драгоценными металлами, после чего их продавали.