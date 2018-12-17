В Мурманске вынесен приговор военнослужащим, обвиняемым в краже радиодеталей с авианосца «Адмирал Кузнецов»
Двум морякам назначили 3,5 года колонии общего режима. Они также должны будут выплатить Минобороны по 630 тысяч рублей в качестве компенсации. Ущерб оценили почти в полтора миллиона рублей. По версии следствия, старшина и матрос оборудовали подпольную мастерскую, куда выносили детали, в этом помещении они отделяли элементы с драгоценными металлами, после чего их продавали.
Комментарии24
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turrinn 17 декабря 2018 | 02:09
кузя наше всё!
pmasel 17 декабря 2018 | 02:19
Только на запчасти и подходит, и то в виде лома. )))
turrinn 17 декабря 2018 | 02:24
pmasel:
а что там с ядрёным щитом?
вопрос...
alxab 17 декабря 2018 | 02:42
Вспоминается бессмертная частушка: "Мы с приятелем вдвоём работали на дизеле..."
ft18 17 декабря 2018 | 03:16
turrinn: Кузя - наше ВСЁ, и даже БОЛЬШЕ!
salut__521 17 декабря 2018 | 02:44
Закономерно. Страна воров, в т.ч. военно-морских, дедовщины, в т.ч. у военнослужащих, и сортиров с дырками на обоср...х досках, в т.ч. армейских.
ltvjrhfn2 17 декабря 2018 | 03:08
salut__521:
ты, пёс, опять не ту страничку перевернул.. тут про невинные жертвы Гулага надо, которым ни за что по трёшке впаяли..
sagen 17 декабря 2018 | 03:50
ltvjrhfn2: Да нет, все законно. Не примешь вовремя меры к таким, так они раздухарятся и начнут по офшорам миллиарды таскать и на ворованное строить себе виллы и покупать яхты. Надо проявить принципиальности и вырубить зло на корю.
ltvjrhfn2 17 декабря 2018 | 04:07
sagen:
ну, не надо всех чохом, виллы и яхты покупают в том числе и честные, благородные миллиардеры. Тот же Невзлин, например, или Чичваркин, или Ходорковский с Пугачёвым или тот же Фридман с Гусинским. Среди миллиардеров полно бессеребреников и нестияжателей.. не надо чохом))
vor_on 17 декабря 2018 | 02:48
смейтесь, смеетесь...а какие-то светлые головы из этих радиодеталей в старом чемодане первый русский ламповый ноутбук собирают, может хоть кому-то это корыто принесло пользу
sasha2011 17 декабря 2018 | 02:53
Обычная российская история.
Если "свой человек" украл миллионы, ему ничего за это не будет.
А если голодный пацан украл кусок колбасы - в тюрьму...
Так было и так есть.
А как будет, дарагие расеяне?
begly_ 17 декабря 2018 | 03:02
sasha2011:
Вы действительно не понимаете, что распродавать и портить военное имущество, вверенное давшему присягу Родине это преступление?
heklya 17 декабря 2018 | 03:55
begly_: В армии всегда тащили , тащат и будут тащить всё, что не приколочено. А что приколочено - отрывают и тащат....
ltvjrhfn2 17 декабря 2018 | 04:11
heklya:
ещё давным давно имел отношение к базе хранения техники, так там ворота заваривали сваркой. Никакие замки не спасали. Иногда раз пять в неделю срезали болгаркой, заходили, решали вопросы а потом снова заваривали))
begly_ 17 декабря 2018 | 04:37
heklya:
Надо вас так понимать, что это касается российской и украинской армии. Далек от мысли, что военнослужащему США прийдет в голову что то скрутить и продать, тем более с военной техники, от которой зависит его жизнь..
sasha2011 17 декабря 2018 | 05:04
begly_:
/* Вы действительно не понимаете ? */
Прекрасно понимаю, но к данной теме это имеет мало отношения.
Если вы когда-то имели отношение к воинской службе, то должны были видеть как тащит прапор, как делают ремонт полковнику, как строят дачу генералу.
Когда я, молодой курсант (но не военного училища), будучи послан в наряд на кухню, увидел как прапорщик вытащил мясо из солдатского котла и понёс его к себе в каптёрку, я не стерпел и сказал повару всё, что думаю по этому поводу.
Как ни странно, после этого меня в наряд на кухню не посылали.
Проявлять заботу о сохранности социалистической собственности, конечно, похвально. Но сами работники ОБХСС очень часто эту заботу не проявляли, когда возникала возможность поживится. А если не возникала, то они её создавали...
Вы сами действительно этого не понимаете???
begly_ 17 декабря 2018 | 05:11
sasha2011:
Вы правы, перестал это понимать после переезда в США., совсем скурвился тут от таких непониманий. Про СА помню все, как буду то бы это было вчера.:)))
ft18 17 декабря 2018 | 02:59
Многострадальный и легендарный авиапотопец "Кузя" как "зеркало путинского милитаризма":
- то рыбацкие баркасы распугает своим дымом над Ла-Маншем;
- то собственные самолёты утопит;
- то от собственного плавдока чуть не погибнет;
- то с помощью членов экипажа лишится самого драгоценного!
Ужас!!
sagen 17 декабря 2018 | 03:07
В армии красть сам бог велел. Солдатику или матросику ведь надо за что-то жить, да и домой с пустыми руками неудобно ехать. Будет матросик домой уезжать, ему девушка из местных и скажет - подари мне, милый, колечко. - А зачем оно тебе? -А когда ты уедешь. я посмотрю на колечко и тебя вспомню...- Посмотришь на пальчик, увидишь, что колечка нет, тоже вспомнишь..
ptnhlo 17 декабря 2018 | 03:18
За что судили?Это же главная скрэпа-скрымздить то, что плохо лежит,или плохо охраняется.Наверное забыли про вторую скрепу-занеси долю начальнику.А так бы детали утонули вместе с доком. Или вместе с *кузей* чуть позже.
drtomsky 17 декабря 2018 | 03:23
Бедный Кузя. И дымит, и краны на него падают, и самолеты с него. А теперь ещё и радиодетали с него прут. Просто сирота казанская.
vadimp 17 декабря 2018 | 03:38
Медные кабеля еще не режут? :)
agamasat 17 декабря 2018 | 03:43
Это корыто мне уже снится...
com30 17 декабря 2018 | 05:22
А больше Кузя ни на что не годится, только на разборку и сдачу в металлолом.
Парней нужно не сажать, а назначить официальными руководителями разборки Кузи на сорта и материалы.
Действительно, зачем все сдавать в чермет, если на Кузе есть медь и алюминий, а в его совковых радтодеталях есть серебро, палладий и золото.