Z Архив новостей новости
5 24 6 1426
02:07, 17 декабря 2018

В Мурманске вынесен приговор военнослужащим, обвиняемым в краже радиодеталей с авианосца «Адмирал Кузнецов»

Двум морякам назначили 3,5 года колонии общего режима. Они также должны будут выплатить Минобороны по 630 тысяч рублей в качестве компенсации. Ущерб оценили почти в полтора миллиона рублей. По версии следствия, старшина и матрос оборудовали подпольную мастерскую, куда выносили детали, в этом помещении они отделяли элементы с драгоценными металлами, после чего их продавали.

Комментарии

24

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

turrinn 17 декабря 2018 | 02:09

кузя наше всё!

pmasel 17 декабря 2018 | 02:19

Только на запчасти и подходит, и то в виде лома. )))

turrinn 17 декабря 2018 | 02:24

pmasel:
а что там с ядрёным щитом?
вопрос...

alxab 17 декабря 2018 | 02:42

Вспоминается бессмертная частушка: "Мы с приятелем вдвоём работали на дизеле..."

ft18 17 декабря 2018 | 03:16

turrinn: Кузя - наше ВСЁ, и даже БОЛЬШЕ!

salut__521 17 декабря 2018 | 02:44

Закономерно. Страна воров, в т.ч. военно-морских, дедовщины, в т.ч. у военнослужащих, и сортиров с дырками на обоср...х досках, в т.ч. армейских.

ltvjrhfn2 17 декабря 2018 | 03:08

salut__521:
ты, пёс, опять не ту страничку перевернул.. тут про невинные жертвы Гулага надо, которым ни за что по трёшке впаяли..

sagen 17 декабря 2018 | 03:50

ltvjrhfn2: Да нет, все законно. Не примешь вовремя меры к таким, так они раздухарятся и начнут по офшорам миллиарды таскать и на ворованное строить себе виллы и покупать яхты. Надо проявить принципиальности и вырубить зло на корю.

ltvjrhfn2 17 декабря 2018 | 04:07

sagen:
ну, не надо всех чохом, виллы и яхты покупают в том числе и честные, благородные миллиардеры. Тот же Невзлин, например, или Чичваркин, или Ходорковский с Пугачёвым или тот же Фридман с Гусинским. Среди миллиардеров полно бессеребреников и нестияжателей.. не надо чохом))

(комментарий скрыт)

vor_on 17 декабря 2018 | 02:48

смейтесь, смеетесь...а какие-то светлые головы из этих радиодеталей в старом чемодане первый русский ламповый ноутбук собирают, может хоть кому-то это корыто принесло пользу

sasha2011 17 декабря 2018 | 02:53

Обычная российская история.
Если "свой человек" украл миллионы, ему ничего за это не будет.
А если голодный пацан украл кусок колбасы - в тюрьму...

Так было и так есть.
А как будет, дарагие расеяне?

begly_ 17 декабря 2018 | 03:02

sasha2011:

Вы действительно не понимаете, что распродавать и портить военное имущество, вверенное давшему присягу Родине это преступление?

heklya 17 декабря 2018 | 03:55

begly_: В армии всегда тащили , тащат и будут тащить всё, что не приколочено. А что приколочено - отрывают и тащат....

ltvjrhfn2 17 декабря 2018 | 04:11

heklya:
ещё давным давно имел отношение к базе хранения техники, так там ворота заваривали сваркой. Никакие замки не спасали. Иногда раз пять в неделю срезали болгаркой, заходили, решали вопросы а потом снова заваривали))

begly_ 17 декабря 2018 | 04:37

heklya:

Надо вас так понимать, что это касается российской и украинской армии. Далек от мысли, что военнослужащему США прийдет в голову что то скрутить и продать, тем более с военной техники, от которой зависит его жизнь..

sasha2011 17 декабря 2018 | 05:04

begly_:
/* Вы действительно не понимаете ? */
Прекрасно понимаю, но к данной теме это имеет мало отношения.

Если вы когда-то имели отношение к воинской службе, то должны были видеть как тащит прапор, как делают ремонт полковнику, как строят дачу генералу.
Когда я, молодой курсант (но не военного училища), будучи послан в наряд на кухню, увидел как прапорщик вытащил мясо из солдатского котла и понёс его к себе в каптёрку, я не стерпел и сказал повару всё, что думаю по этому поводу.
Как ни странно, после этого меня в наряд на кухню не посылали.

Проявлять заботу о сохранности социалистической собственности, конечно, похвально. Но сами работники ОБХСС очень часто эту заботу не проявляли, когда возникала возможность поживится. А если не возникала, то они её создавали...

Вы сами действительно этого не понимаете???

begly_ 17 декабря 2018 | 05:11

sasha2011:

Вы правы, перестал это понимать после переезда в США., совсем скурвился тут от таких непониманий. Про СА помню все, как буду то бы это было вчера.:)))

ft18 17 декабря 2018 | 02:59

Многострадальный и легендарный авиапотопец "Кузя" как "зеркало путинского милитаризма":
- то рыбацкие баркасы распугает своим дымом над Ла-Маншем;
- то собственные самолёты утопит;
- то от собственного плавдока чуть не погибнет;
- то с помощью членов экипажа лишится самого драгоценного!

Ужас!!

sagen 17 декабря 2018 | 03:07

В армии красть сам бог велел. Солдатику или матросику ведь надо за что-то жить, да и домой с пустыми руками неудобно ехать. Будет матросик домой уезжать, ему девушка из местных и скажет - подари мне, милый, колечко. - А зачем оно тебе? -А когда ты уедешь. я посмотрю на колечко и тебя вспомню...- Посмотришь на пальчик, увидишь, что колечка нет, тоже вспомнишь..

ptnhlo 17 декабря 2018 | 03:18

За что судили?Это же главная скрэпа-скрымздить то, что плохо лежит,или плохо охраняется.Наверное забыли про вторую скрепу-занеси долю начальнику.А так бы детали утонули вместе с доком. Или вместе с *кузей* чуть позже.

drtomsky 17 декабря 2018 | 03:23

Бедный Кузя. И дымит, и краны на него падают, и самолеты с него. А теперь ещё и радиодетали с него прут. Просто сирота казанская.

(комментарий скрыт)

vadimp 17 декабря 2018 | 03:38

Медные кабеля еще не режут? :)

agamasat 17 декабря 2018 | 03:43

Это корыто мне уже снится...

com30 17 декабря 2018 | 05:22

А больше Кузя ни на что не годится, только на разборку и сдачу в металлолом.
Парней нужно не сажать, а назначить официальными руководителями разборки Кузи на сорта и материалы.
Действительно, зачем все сдавать в чермет, если на Кузе есть медь и алюминий, а в его совковых радтодеталях есть серебро, палладий и золото.

Самое обсуждаемое

Блоги

Жительница Москвы рассказала о сборе соседями подписей против заселения в дом онкобольных детей Аппарат столичного уполномоченного по правам ребенка готов вмешаться в ситуацию со сдачей квартир в московском доме семьям с онкобольными детьми, если жильцы будут создавать реальные препятствия для въезда детей…

5 218 6 36673 10.12
Kмосква, общество, фото, видео, события
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Поддержка патриотического духа или штанов. Оптимизм У меня нет сомнений, что Путин абсолютный патриот именно в том значении, как мы его понимали до девальвации этого термина Песковым и Брилевым, но он устал, а уйти не может и не хочет, так как прекрасно понимает, что Россия ещё не готова к передаче. Да и кому?..

5 309 6 76794 10.12
Kвласть, политика, экономика, финансы, общество, мнения
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Требуйте невозможного! Это протест против системы современного капитализма, который при всех своих фантастических достижениях в области новейших технологий, с социальной точки зрения, отбросил развитые общества назад…

5 182 6 45927 10.12
Kфранция, протесты, капитализм, власть, общество, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Слава Богу, нынешняя российская власть не считает литературу чем-то серьезным…

5 337 6 16959 14.12
#слушать 24:54 8читать ;смотреть $скачать 27.2 МБ
Блоги

+ Петр Порошенко пообещал не продлевать военное положение на Украине Петр Порошенко пообещал не продлевать военное положение на Украине Если Россия не предпримет широкомасштабного вторжения…

5 102 6 5351 16.12
8читать ;смотреть
Kпорошенко, украина, события
Блоги

Илья Варламов блогер

Как строят жилье в Париже: берите пример! На улице места для парковки мало, а сама она платная. Но вместе с квартирой можно купить подземное парковочное место. Никакой бесплатной парковки нет. Не купил гараж? Ахахаха, лох!..

5 85 6 44340 10.12
Kфранция, париж, урбанистика, строительство, недвижимость, архитектура, фото, мнения
Блоги

+ Петр Порошенко: «Это церковь без Путина. Это церковь без Кирилла. Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев» Петр Порошенко: «Это церковь без Путина. Это церковь без Кирилла. Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев» Смотреть видео выступления президента Украины на соборе на украинском языке…

5 178 6 15556 16.12
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, религия, украина, события
Блоги

Маргарита Симоньян главный редактор телеканала RT

Учитесь! Когда я в 19 лет укатила на войну и стала после этого известным в городе журналистом, на местных форумах писали: «Сам видел в Чечне, как солдаты сидели в окопах, а она ходила мимо окопов на каблуках и наступала солдатам на пальцы!»..

5 137 6 39504 10.12
Kполитика, общество, сми, мнения
Блоги

Вандалы разбили мемориальную доску Александру Солженицыну в городе Гусь-Хрустальный Она провисела меньше суток…

5 124 6 11927 11.12
Kрегионы, солженицын, происшествия, память, фото, события
Блоги

Владимир Путин: «Душа его была наполнена болью за Отечество и одновременно любовью к нему» Церемония открытия памятника к  100-летию со дня рождения писателя Александра Солженицына…

5 154 6 15344 11.12
Kистория, памятники, общество, мнения
Блоги

Лев Шлосберг член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

«Является ли обсуждение терроризма оправданием терроризма? Нет!» Машина по команде «фас» сработала на два СМИ в Пскове и продолжает двигаться. Значит, нужно предпринимать не только юридические действия, но и политические, чтобы эта ситуация стала известна…

5 66 6 6950 11.12
Kобщество, сми, роскомнадзор, мнения
Блоги

+ Президент Путин заявил, что в рэпе его больше всего беспокоит пропаганда наркотиков Президент Путин заявил, что в рэпе его больше всего беспокоит пропаганда наркотиков «Способ, о котором вы упомянули, «хватать и не пущать» — он самый неэффективный. Эффект будет обратный ожидаемому…»

5 131 6 13961 16.12
8читать ;смотреть
Kвидео, музыка, общество, путин, культура, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Любовь приходит и уходит, а денег хочется всегда Поддерживать киевский режим все дороже, и поэтому доходы от транзита газа из «страны-агрессора» становятся жизненно важными…

5 79 6 8519 13.12
Kукраина, рф, европа, газ, политика, финансы, мнения
Блоги

Ответ РСПП по установке знаков «Последнего адреса»: «Реабилитация и увековечение памяти не одно и то же» Из переписки главного редактора…

5 72 6 7785 14.12
Kобщество, история, память, документы, события
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Людмила Алексеева родилась в российском Крыму Возможно, в будущем будет памятная табличка в Евпатории, но приедут ли те, так называемые «либералы», кто так вспоминал Алексееву в эти дни на её открытие? Ведь надо будет ехать в Крым…

5 221 6 25124 13.12
Kалексеева, крым, рф, память, общество, мнения
Блоги

Елизавета Пескова блогер

Этот способ выражения мнения не подходит ни одной цивилизованной стране мира Ситуация во Франции говорит нам всем о самой простой банальной вещи. Власти не нужно давать людям невыполнимых обещаний, а людям нельзя возлагать на власть неисполнимых надежд…

5 160 6 18084 11.12
Kполитика, франция, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

МИД России намерен обратить внимание ОБСЕ на Би-би-си Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова…

5 1 6 753
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

Русская власть, которая все равно рано или поздно столкнется примерно с такой же ситуации, как в Париже, она обязана была бы сесть и изучать украинский последний Майдан…

5 79 6 126574 12.12
#слушать 56:36 8читать ;смотреть $скачать 13.0 МБ
Kполитика, власть, видео
Голосование
Хотите ли вы «как в Париже»? (вопрос в блоге Ильи Варламова)
5 224 6 44576 12.12
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

Толя, ты сам напросился На первом месте – шкурные интересы, лоббирование, пропаганда. Где сообщения о громких (или хотя бы умеренных) достижениях российской ноноиндустрии, которую вот уже 10 лет как опекает Чубайс?..

5 145 6 266552 12.12
Kчубайс, бизнес, власть, финансы, политика, мнения
Блоги

Илья Шепелин специальный корреспондент телеканала «Дождь»

+ FAKE NEWS: Ургант смеется над британским гражданством Брилева в эфире «Первого канала» FAKE NEWS: Ургант смеется над британским гражданством Брилева в эфире «Первого канала» На сладкое, пародия Увана Урганта на интервью Дмитрия Медведева пяти федеральным телеканалам…

5 13 6 100608 12.12
8читать ;смотреть
Kсми, журналистика, политика, тв, новости, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7485337
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3812411

Сегодня в эфире