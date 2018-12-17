Скончался один из пострадавших во время стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге

Таким образом, число жертв достигло пяти, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на прокуратуру Парижа. В ведомстве сказали, что пятым погибшим стал гражданин Польши. Канал BFM TV уточняет, что речь идёт о 36-летнем жителе города Катовице. В больницах по-прежнему остаются 11 раненых. Некоторые из них в тяжёлом состоянии.

Стрельба произошла в начале прошлой недели. Спустя двое суток полиция нашла подозреваемого, его убили во время перестрелки.