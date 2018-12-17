Скончался один из пострадавших во время стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге
Таким образом, число жертв достигло пяти, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на прокуратуру Парижа. В ведомстве сказали, что пятым погибшим стал гражданин Польши. Канал BFM TV уточняет, что речь идёт о 36-летнем жителе города Катовице. В больницах по-прежнему остаются 11 раненых. Некоторые из них в тяжёлом состоянии.
Стрельба произошла в начале прошлой недели. Спустя двое суток полиция нашла подозреваемого, его убили во время перестрелки.
Комментарии2
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fresh_breeze 17 декабря 2018 | 02:30
Рухнул Железный занавес и этот молодой поляк рванул в свободный мир. А мир этот встретил его свинцом, земля ему пухом.
PS:
Всем был хорош тот занавес, притом по обе стороны. Черчилль не дурак был, когда предложил опустить его от Балтики до Чёрного моря. Как подняли его (занавес), так и закончилась спокойная жизнь.
zemljanka 17 декабря 2018 | 03:30
Соболезнования родным.