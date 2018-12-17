В Брюсселе полиция применила водометы против противников миграции

К акции организованной бельгийскими правыми партиями присоединились около пяти с половиной тысяч демонстрантов, сообщает Би-би-си. Участники выступили против глобального пакта о миграции, подписанного на прошлой неделе главами стран-членов ООН в Марокко. Они опасаются наплыва мигрантов после вступления в силу документа, призванного сделать процесс проще и безопаснее. На организованную левыми группами контракцию вышли около тысячи человек. Полицейские помимо водомётов применили слезоточивый газ.