В Брюсселе полиция применила водометы против противников миграции
К акции организованной бельгийскими правыми партиями присоединились около пяти с половиной тысяч демонстрантов, сообщает Би-би-си. Участники выступили против глобального пакта о миграции, подписанного на прошлой неделе главами стран-членов ООН в Марокко. Они опасаются наплыва мигрантов после вступления в силу документа, призванного сделать процесс проще и безопаснее. На организованную левыми группами контракцию вышли около тысячи человек. Полицейские помимо водомётов применили слезоточивый газ.
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ft18 17 декабря 2018 | 02:54
"Толерантность превратила общеевропейский дом в "дом терпимости"
© Даниил Гранин, 2004г.