Эта ночь в столичном регионе может стать самой холодной с начала зимы
Местами по области температура опустится до минус 24 градусов. В Москве ожидается до минус 17. МЧС предупреждает о тумане и гололедице.
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Местами по области температура опустится до минус 24 градусов. В Москве ожидается до минус 17. МЧС предупреждает о тумане и гололедице.
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Поддержка патриотического духа или штанов. Оптимизм У меня нет сомнений, что Путин абсолютный патриот именно в том значении, как мы его понимали до девальвации этого термина Песковым и Брилевым, но он устал, а уйти не может и не хочет, так как прекрасно понимает, что Россия ещё не готова к передаче. Да и кому?..
Комментарии6
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vor_on 17 декабря 2018 | 01:26
вооот...в самый раз велопробег организовывать, а то весь мороз коту под хвост
begly_ 17 декабря 2018 | 01:31
vor_on:
Захурдит и на стоянки с обновленными ценами не подъедешь. Вот беда то какая..
vor_on 17 декабря 2018 | 01:55
begly_
беда не в морозе. беда не в ценах, беда в том, что поциэнты захватили власть в этом дурдоме
begly_ 17 декабря 2018 | 02:03
vor_on:
И что теперь?, всю свою жизнЮ отдать им кручиной? А не подавится ли они чужой болью? Жить надо или выживать, не обращая на них внимания, не дожидаясь милости..
begly_ 17 декабря 2018 | 01:29
Мерзнуть не потеть, можно что-либо потеплей одеть.. Кто боится заносу, не высовывать на улицу носу..
timber_head 17 декабря 2018 | 01:41
Я балдею над этими "новостями". "Зимой холоднее, чем летом" - и публика в шоке от неожиданности.