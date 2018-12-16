Сторонники бывшей правящей партии Грузии проводят акцию у здания парламента в Тбилиси

Они требуют проведения досрочных парламентских выборов.

По конституции страны, партия или избирательный блок, получивший большинство мест в парламенте, имеет право представить кандидатуру премьера и сформировать правительство. Премьер-министр, утверждаемый парламентом, является главой исполнительной власти и имеет реальный рычаги управления страной.