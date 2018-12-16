Против войны на Украине высказывались сегодня участники акции правозащитников у здания ФСБ. Как заявил один из участников митинга гражданский активист Дмитрий Самойлов, российские власти провоцируют другие страны на вооруженный конфликт.

В ходе акции 12 человек были задержаны.