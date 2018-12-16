Против войны на Украине высказывались сегодня участники акции правозащитников у здания ФСБ
Против войны на Украине высказывались сегодня участники акции правозащитников у здания ФСБ. Как заявил один из участников митинга гражданский активист Дмитрий Самойлов, российские власти провоцируют другие страны на вооруженный конфликт.
В ходе акции 12 человек были задержаны.
Комментарии13
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danko1 16 декабря 2018 | 22:10
Выступать против войны и садизма силовых структур, когда при путинизме это основные скрепы, - это чистый экстремизм.
liquidsky__ 16 декабря 2018 | 22:12
Борцуны фотки грантодателям уже отослали? Много не заплатят, но все же..
kottigr1 16 декабря 2018 | 22:22
liquidsky__: Умора.. Россией управляет агент ШТАЗИ.. На всю Россию нашли одно дарование и тот агентом ШТАЗИ оказался !
zemljanka 16 декабря 2018 | 22:12
Молодцы, Храбрецы!
Придурки борятся с Правдой и Здравым смыслом...
unprejudiced 16 декабря 2018 | 22:18
а почему стояли не возле посольства украины чья армия и ведет войну против суверенных ЛДНР да еще и на Россию нападают вооруженными актами агрессии, с требование к пети пороху вывести войска с оккупированных территорий Данбаса, выплатив репарации за агрессии перед гражданами Новороссии?
kottigr1 16 декабря 2018 | 22:24
unprejudiced: ЛДНР - это что за банд-группа ? Недобитые террористы ?
polikarpich 16 декабря 2018 | 22:27
kottigr1: Похоже, это какое-то неопределённое образование. "Страна 404".
polikarpich 16 декабря 2018 | 22:25
unprejudiced: Что это за "суверенные ЛДНР"? Прям совсем-совсем суверенные? На карте можно посмотреть, российского издания, например?
bozman_xl 16 декабря 2018 | 22:27
unprejudiced: почему стояли не возле посольства украины....? -------------------------------------------------------------------------
Да всё потому, что это не Украина отхряпала у России Таманский полуостров, не Украина направила своих заблудившихся "бурятов, шахтёров и трактористов" в Ростовскую и Воронежскую области, создав там РНР и ВНР.
unprejudiced 16 декабря 2018 | 22:40
bozman_xl: Зато украина обстреливала Ростовскую область! И недавно совершила акт агрессии напав на керченский мост.
skuller 16 декабря 2018 | 22:24
На украине за 5 лет ни одного митинга против гражданской войны, зато наши либеГалы через день ходят.
polikarpich 16 декабря 2018 | 22:30
skuller: А там нет гражданской войны. Есть сепаратисты, которые воду мутят.
zemljanka 16 декабря 2018 | 22:36
Нет у троллей ни совести, ни "тямы".
Служат злу и позорят свою маму.