Порошенко не намерен заранее объявлять о том, будет ли баллотироваться на второй президентский срок
Петр Порошенко не намерен заранее объявлять о том, будет ли баллотироваться на второй президентский срок до начала избирательной кампании. Сейчас, по его мнению, для такого заявления не время и не место. Порошенко лишь сказал, что если примет решение выдвигать свою кандидатуру, но найдется кто-то более достойный, он ему будет помогать.
Комментарии5
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desdichado 16 декабря 2018 | 22:15
Как только получит томос, Порошенко, конечно же, объявит что будет баллотироваться на второй президентский срок.
Никакой интриги.
ly4_sveta 16 декабря 2018 | 22:17
Всего лишь навсего второй срок, аж, смешно, в
сравнении с российским пожизненным.
Российский самодержец уже 20 лет говорит, что
не держится за место президента, но видно гэбня
ему трон клеем залила и он никак отклеиться не может.
a_buvgrobu 16 декабря 2018 | 22:18
Сильно...
Разве можно сыскать "более достойного", чем "президент мира"?
skuller 16 декабря 2018 | 22:27
Все остальные кандидаты более достойны, судя по рейтингу. И вообще нужно Йуле дать порулить, заслужила)))
kirill_zindermann 16 декабря 2018 | 22:30
"Найдётся кто то более достойный и он ему будет помогать" ... например Пётр Порошенко ))