Повторные губернаторские выборы в Приморье выиграл Олег Кожемяко
После обработки 100% протоколов ВРИО главы региона получил более 61% голосов избирателей. Официально победитель будет объявлен 18 декабря. Явка на выборах составила 46,42 %. Кожемяко уже поблагодарил избирателей за поддержку.
В избиркоме утверждают, что ни одной серьезной жалобы на нарушения не поступило. Повторные выборы потребовались, так как первые были отменены со скандалом после двух туров Для победы в первом туре кандидату будет достаточно набрать 50% голосов.
Комментарии13
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danko1 16 декабря 2018 | 22:06
Новый метод освоил Кремль: если на выборах побеждает не её кандидат, то назначать повторные, куда победителя даже не допускают.
Беспроигрышный метод.
igorrrpadlowitchs 16 декабря 2018 | 22:12
danko1: только скот может молчаливо сносить , навязанного ему нового пастуха!
shmi 16 декабря 2018 | 22:17
И неужели кто то может подумать что какая то кожемяка победила????????
И еще это совершенно бесстыжий человек Кожемяко принявший участие в этих так называемых выборах.
Толи совести совсем нет толи рыло настолько в пуху что деваться ему больше некуда.
dx555 16 декабря 2018 | 22:28
danko1:
У Кожемяко репутация человека жесткого и агрессивного — в духе 1990-х.
vitaliys 16 декабря 2018 | 22:35
danko1: Если с быдлом это срабатывает, то почему нет ?
secondvenmud 16 декабря 2018 | 22:13
А система "Умное голосование" успела начать работать в Приморье? И если успела, то кто был её кандидат?
a_buvgrobu 16 декабря 2018 | 22:13
Кого поставили......тот и победил......Минтаю недолго было быть по 42 рубля....А теперь начнём руководить как обычно......Народу землю......чинам бабло......
yurhip 16 декабря 2018 | 22:14
Теперь это называется - выиграл. Сволота.
sim202_ 16 декабря 2018 | 22:19
"Чистота выборов" обеспечена белыми нитками.
tetriz 16 декабря 2018 | 22:20
Пуля всё исправит.
chubazzl 16 декабря 2018 | 22:22
Народ опять сломали через колено, очень-очень-очень плохо всё это...
bond000007 16 декабря 2018 | 22:34
Ну вот, а вы мечтали путю сковырнуть, а тут какая то кожемяка пролезла.
uzer 16 декабря 2018 | 22:46
Коммунисты «слили» Приморье. КПРФ самая оппозиционная партия!!! Вместе с ЛДПР и СР