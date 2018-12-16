Повторные губернаторские выборы в Приморье выиграл Олег Кожемяко

После обработки 100% протоколов ВРИО главы региона получил более 61% голосов избирателей. Официально победитель будет объявлен 18 декабря. Явка на выборах составила 46,42 %. Кожемяко уже поблагодарил избирателей за поддержку.

В избиркоме утверждают, что ни одной серьезной жалобы на нарушения не поступило. Повторные выборы потребовались, так как первые были отменены со скандалом после двух туров Для победы в первом туре кандидату будет достаточно набрать 50% голосов.