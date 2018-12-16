Женская сборная России по гандболу проиграла команде Франции со счетом 21:24 в финальном матче чемпионата Европы и заняла второе место на турнире в Париже. Бронзовым призером чемпионата Европы 2018 года стала команда Нидерландов.

Сборная России во второй раз в истории стала серебряным призером чемпионата Европы. При этом команда является действующим олимпийским чемпионом и четыре раза выигрывала чемпионаты мира.