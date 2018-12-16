Женская сборная России по гандболу проиграла команде Франции со счетом 21:24 в финальном матче чемпионата Европы
Женская сборная России по гандболу проиграла команде Франции со счетом 21:24 в финальном матче чемпионата Европы и заняла второе место на турнире в Париже. Бронзовым призером чемпионата Европы 2018 года стала команда Нидерландов.
Сборная России во второй раз в истории стала серебряным призером чемпионата Европы. При этом команда является действующим олимпийским чемпионом и четыре раза выигрывала чемпионаты мира.
Комментарии4
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aleksandr39 16 декабря 2018 | 21:52
Не смогли встать с колен
rvs_68 16 декабря 2018 | 22:10
aleksandr39: "Не смогли встать с колен"
А Вы когда-нибудь лично становились серебряным призером Чемпионата Европы? Или всегда (опять же лично Вы) поднимались только на "высшую ступень пьедестала Почета ЧЕ", а второе место считали провалом?
Понятно, что власть использует все рычаги в своих целях, в том числе и спорт...
Но ерничать над дамами-гандболистками сегодня не время и не место....
Наша женская гандбольная сборная - МОЛОДЦЫ!!!
;-!
kisa2000 16 декабря 2018 | 21:57
И второе место, неплохо.
zemljanka 16 декабря 2018 | 22:02
Виват красавицам!!!
Серебро - прекрасно!