ФСИН приняла окончательное решение закрыть следственные изоляторы «Бутырка» и «Пресня»

Как сообщил замглавы ведомства Валерий Максименко, взамен этих двух изоляторов будет построен новый, на пять тысяч мест, который будет соответствовать «всем европейским стандартам».

Между тем зампред московской ОНК Ева Меркачева, полагает, что для заключенных и их родственников это решение будет иметь как плюсы, так и минусы.

Освободившиеся здания «Бутырки» и «Пресни» передадут на баланс мэрии Москвы. Столичные власти решать дальнейшую судьбу этих зданий.