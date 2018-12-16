ФСИН приняла окончательное решение закрыть следственные изоляторы «Бутырка» и «Пресня»
Как сообщил замглавы ведомства Валерий Максименко, взамен этих двух изоляторов будет построен новый, на пять тысяч мест, который будет соответствовать «всем европейским стандартам».
Между тем зампред московской ОНК Ева Меркачева, полагает, что для заключенных и их родственников это решение будет иметь как плюсы, так и минусы.
Освободившиеся здания «Бутырки» и «Пресни» передадут на баланс мэрии Москвы. Столичные власти решать дальнейшую судьбу этих зданий.
Комментарии6
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ansh 16 декабря 2018 | 21:24
Нет, ещё рано пить:
"Погоди, давай сперва закурим,
Или лучше выпьем поскорей,
Пьем за то, чтоб не осталось по России больше тюрем,
Чтоб не стало по России лагерей".
(с)
fig_vvam_2 16 декабря 2018 | 21:42
ansh: Больше тюрем хороших и разных.
для мужчин и женщин, для взрослых и детей.
pasokolov 16 декабря 2018 | 21:37
По моему тут согласятся все (вне зависимости от полит предпочтений) - нужно открывать музей.... с таким количеством известнейших сидельцев, с таким количеством историй (от трагических до комических) - открытие музея это лучшее решение..
ansh 16 декабря 2018 | 21:41
pasokolov: Махно не согласился бы. Он тюрьмы взрывал. У него даже специальная команда была - взрывать аккуратно, что бы народу больше стройматериалов приличных, не поврежденных, досталось.
izchulana 16 декабря 2018 | 22:07
pasokolov: А вот и нет. Шендоравичи всех мастей, траву выкосят, которая при володе выросла.
ly4_sveta 16 декабря 2018 | 21:42
Ну, да, надо озерных готовить к более достойным
условиям пребывания, чтобы все по-европейски,
с комфортом и без всяких стрессов, чтобы чувствовали
себя как дома, забывая, что в тюрьме.