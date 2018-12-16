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21:01, 16 декабря 2018

Двое военных получили тюремные сроки за кражу радиодеталей с авианосца «Адмирал Кузнецов»

Как сообщает «Мурманский вестник», весной прошлого года старшина и матрос похитили почти 400 радиоэлементов. После этого они устроили на судне подпольную мастерскую и извлекали там элементы с драгметаллами. Эти изделия мужчины продали в Мурманске за 1,2 млн рублей. Оба военнослужащих приговорены к 3 годам 6 месяцам исправительной колонии каждый. Кроме того, они должны возместить ущерб Минобороны на сумму 630 тыс. рублей.

Комментарии

21

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yuxs 16 декабря 2018 | 21:09

Так вот чем коптил Кузя...

gs1112 16 декабря 2018 | 21:14

С таким личным составом Вооруженных Сил РФ Мир может спать спокойно. Российские баллистические ракеты вряд ли взлетят, а если взлетят то вряд ли пересекут границы РФ. Вот кого надо представлять на соискание Нобелевской премии Мира.

kryimzdick 16 декабря 2018 | 21:33

gs1112: Эту страну нипабедить

malanoff 16 декабря 2018 | 21:48

yuxs: Я тоже сразу подумал, чего он так дымит то , явно радиодетали скоммуниздили.

danko1 16 декабря 2018 | 21:09

Очередной убыток от Кузи.
И как понять, продали на 1.2 млн., а ущерб принесли на 630 тысяч руб.?
А то, что оборудование поломали, не в счет?

desdichado 16 декабря 2018 | 21:21

danko1: И как понять, продали на 1.2 млн., а ущерб принесли на 630 тысяч руб.?
------------------------------------------
Они честно делились с начальством. Это и было учтено.

gvs 16 декабря 2018 | 21:13

ВЫНЕС достаточно русский народ
ВЫНЕС и эту дорогу чугунную
ВЫНЕСЕТ все, что Господь ни пошлет

(Н.А.Некрасов) (с) ))))))

zemljanka 16 декабря 2018 | 21:13

Возместили.
И отпустили.
Табуреткин и родня сожрали миллиарды и не сидели.
Сто лет
Суда нет
Но за колоски сажают.

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edyunia 16 декабря 2018 | 21:15

Матросы люди не глупые и давно поняли, что этот макаронный бог не что иное как большая свалка радиодеталей.

em201811 16 декабря 2018 | 21:15

        Свободу русским матросам!

tv_victim 16 декабря 2018 | 21:20

"По своему обыкновению, наш матрос необычайно любопытен и чрезвычайно шаловлив. Пробегая по коридору единственного в России авианосца, он бездумно ткнул сво-им грязным пальцем с обгрызенным ногтем кнопку на симпатичном неопломбированном приборе, а услышав за переборкой громкий хлопок и шум льющейся воды, радостно подпрыгнул и помчался в хлеборезку воровать масло. Какое ему дело до того, что в течение нескольких секунд он вывел из строя сразу более сотни лучших в мире зенитных ракет класса "воздух-воздух", за каждую из которых некогда братская нам Украина дерет с нас по лучшим мировым стандартам свыше ста тысяч долларов."

"Адмирал жжот".

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ihor_syvoryj 16 декабря 2018 | 21:22

И почём нонче радиолампы?

starsbo 16 декабря 2018 | 21:24

Кусать хотелось....

student_ru_ru 16 декабря 2018 | 21:29

- Ты это свое "чаво" брось, а отвечай на вопрос: для чего ты отвинчивал гайку?

- Коли б не нужна была, не отвинчивал бы, - хрипит Денис, косясь на потолок.

- Для чего же тебе понадобилась эта гайка?

- Гайка-то? Мы из гаек грузила делаем...

- Кто это - мы?

- Мы, народ... Климовские мужики то есть.

- Послушай, братец, не прикидывайся ты мне идиотом, а говори толком. Нечего тут про грузила врать!

- Отродясь не врал, а тут вру... - бормочет Денис, мигая глазами. - Да нешто, ваше благородие, можно без грузила? Ежели ты живца или выполозка на крючок сажаешь, то нешто он пойдет ко дну без грузила? Вру... - усмехается Денис. - Черт ли в нем, в живце-то, ежели поверху плавать будет! Окунь, щука, налим завсегда на донную идет, а которая ежели поверху плавает, то ту разве только шилишпер схватит, да и то редко... В нашей реке не живет шилишпер... Эта рыба простор любит.

- Для чего ты мне про шилишпера рассказываешь?

- Чаво? Да ведь вы сами спрашиваете! У нас и господа так ловят. Самый последний мальчишка не станет тебе без грузила ловить. Конечно, который непонимающий, ну, тот и без грузила пойдет ловить. Дураку закон не писан...

- Так ты говоришь, что ты отвинтил эту гайку для того, чтобы сделать из нее грузило?

- А то что же? Не в бабки ж играть!

- Но для грузила ты мог взять свинец, пулю... гвоздик какой-нибудь...

- Свинец на дороге не найдешь, купить надо, а гвоздик не годится. Лучше гайки и не найтить... И тяжелая и дыра есть.

nikruchev 16 декабря 2018 | 21:35

Ты здесь хозяин, а не гость. Тащи с завода каждый гвоздь.

robert271 16 декабря 2018 | 21:36

Не стоит осуждать , в этой стране воровать -это скрепа .

alex_melnikov Алексей Мельников 16 декабря 2018 | 21:48

Духовно. Скрепно. По-путински. Тот тоже в Питере 90-х любил торговать металлами )

polikarpich 16 декабря 2018 | 22:01

alex_melnikov: Что-то не видно воплей "Расстрелять!!!", "Четвертовать!!!", "На зоне им покажут!!!"...
Или это только для тех, кто выйдет в одиночный пикет с плакатиком "Воровать нехорошо"?

sm59 16 декабря 2018 | 22:02

Эти изделия мужчины продали в Мурманске за 1,2 млн рублей. .... Кроме того, они должны возместить ущерб Минобороны на сумму 630 тыс. рублей.
_______________________
Ай МОЛОДЦЫ!!! Это же 100% прибыли!
Да еще и "кулибины"!!! Сами мастерскую создали, безо всяких грантов, откатов и сколковых...
Может, отдать им для продаже весь авианосец. А прибыль раздать пенсионерам...

compare 16 декабря 2018 | 22:03

блин...так это передвижная ювелирка! вот оно как,получается-то...надо было не прерывать творчество ребят,а наоборот,сделать "пиар" и недруги бы "содрогнулись"!

zemljanka 16 декабря 2018 | 22:18

compare: Дух предпринимательства пресекают на Кузе.

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