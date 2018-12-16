Двое военных получили тюремные сроки за кражу радиодеталей с авианосца «Адмирал Кузнецов»

Как сообщает «Мурманский вестник», весной прошлого года старшина и матрос похитили почти 400 радиоэлементов. После этого они устроили на судне подпольную мастерскую и извлекали там элементы с драгметаллами. Эти изделия мужчины продали в Мурманске за 1,2 млн рублей. Оба военнослужащих приговорены к 3 годам 6 месяцам исправительной колонии каждый. Кроме того, они должны возместить ущерб Минобороны на сумму 630 тыс. рублей.