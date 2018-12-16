Джулиани: Трамп не  должен давать показания спецпрокурору Мюллеру по " российскому делу" о вмешательстве в выборы

Трамп не должен давать показания спецпрокурору Мюллеру по " российскому делу" о вмешательстве в выборы. Так считает адвокат американского президента Рудольф Джулиани. В интервью каналу «Фокс-ньюс» он так и сказал: «Только через мой труп». В ноябре Трамп в письменном виде ответил на вопросы американского спецпрокурора, который курирует это дело. Однако в конце прошлой недели канал CNN сообщал, что Мюллер все еще заинтересован в личном разговоре с президентом.