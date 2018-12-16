Порошенко не будет объявлять о намерении баллотироваться на новый президентский срок до начала избирательной кампании...

Петр Порошенко не намерен объявлять о том, будет ли баллотироваться на второй президентский срок до начала избирательной кампании. Сейчас, по его мнению, для такого заявления не время и не место. Порошенко лишь сказал, что если примет решение выдвигать свою кандидатуру, но найдется кто-то более достойный, он ему будет помогать.