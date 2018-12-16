Порошенко не будет объявлять о намерении баллотироваться на новый президентский срок до начала избирательной кампании
Петр Порошенко не намерен объявлять о том, будет ли баллотироваться на второй президентский срок до начала избирательной кампании. Сейчас, по его мнению, для такого заявления не время и не место. Порошенко лишь сказал, что если примет решение выдвигать свою кандидатуру, но найдется кто-то более достойный, он ему будет помогать.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kottigr1 16 декабря 2018 | 21:12
Сейчас в эту тему столько собирателей валежника набежит, оттоптаться.. Мама-не горюй !.. ))
ly4_sveta 16 декабря 2018 | 21:38
kottigr1: Своего-то боятся, из трусости пресмыкаются и
холуйствуют, а на кого-то надо вылить свой гнев-бунт
бессмысленный и беспощадный, вот на чужих и отрываются
из дикой и дремучей глубинки, показывая свою дурь.
pattrick1 16 декабря 2018 | 21:41
Порошенко не будет объявлять о намерении баллотироваться на новый президентский срок до начала избирательной кампании...
Прямо как чеченская лесбиянка - обещает сюрприз жениху после свадьбы? Красавчик.
unprejudiced 16 декабря 2018 | 21:17
Позор Порошенко: «автофекалия» и сбор раскольников под сенью двуглавого орла
Двуглавый орёл преследует Петра Алексеевича, зависая над ним дамокловым мечом, почти на каждом торжественном мероприятии. Вот и вчера, когда Порошенко пытался в очередной раз сказать «остаточне прощавай» России, над его головой, расправив крылья, парил двуглавый символ.
И это был не единственный вчерашний конфуз Петра Алексеевича: в самый ответственный момент он допустил досадную оговорку.
«Благодарю Вселенского Патриарха Варфоломея за его невероятную заботу об Украине. Я хотел бы поблагодарить всех украинцев, которые уверовали в автоФекалию... авоткефалию, боровшихся за неё даже тогда, когда даже надежда была призрачной», — заявил Порошенко.
Не могли не обратить внимания на эти знаки в Интернете. Так, после прошлого конфуза киевлянин Иван Славинский написал на странице в соцсети:
«И так у нас в Украиноньке всё. Куда ни копни, везде или СССР, или Российская Империя, или (если поглубже) Русь. Может, хватит уже притворяться древними украми?
Ведь одни страдания и неустройство от этой лжи.
А стали бы называть вещи своими именами, глядишь, и образуется всё. Может, и патриарх в Киев переедет тогда».
Напомним, Порошенко не впервые опростоволосился с двуглавым орлом. В последний раз это случилось во время его выступления на так называемом молебне о предоставлении томоса у стен Софии Киевской в октябре сего года.
ura_123 16 декабря 2018 | 21:40
unprejudiced: кирюшко,к двухглавой курице-мутанту Порошенко каким боком??
Он вроде как не генетик или зоолог лишнехромосомных изучать)))
unprejudiced 16 декабря 2018 | 21:54
ura_123: В соборе где петя сидел сзади были ворота прямо напротив него, на которых был изображен двуглавый орел
daos013 16 декабря 2018 | 21:28
Бред идиотов ) в Чате)
ly4_sveta 16 декабря 2018 | 21:30
Молчали бы, уж, о выборах президента Украины в России,
которая никакого отношения к выборам, вообще не имеет.
Сплошные манипуляции и фальсификации, начиная с 90-х
годов прошлого века. А Конституция российская так и совсем
гэбней, с их ставленником, растоптана. Но, чужие выборы,
чужие проблемы и чужие назначения обсуждать - хлебом не
корми, только дай позубоскалить и поистереть из своей
выгребной ямы с беднотой, безнадегой и безысходностью.
snikkersnepper 16 декабря 2018 | 22:00
В рамках избирательной кампании П.А.Порошенко ведущаяя кампанию радиостанция Эхо Москвы (тут ирония) сообщило своей аудитории, что избирательная кампания еще не началась.
Распишитесь.
zibex 16 декабря 2018 | 22:04
Учитывая что бесноватый поддерживает этого хряка, который разваливает Украину, весьма значимая для Московии новость