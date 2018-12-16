Избирком Приморья официально объявит победителя повторных губернаторских выборов 18 декабря
По итогам подсчета 96% протоколов, лидирует ВРИО главы региона Олег Кожемяко. У него 61% голосов избирателей. Явка на выборах составила 46,42 %. В избиркоме утверждают, что ни одной серьезной жалобы на нарушения не поступило.
Комментарии7
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igorrrpadlowitchs 16 декабря 2018 | 21:09
Путинское ебал.. во торжественным шагом идёт по стране под слабое мычание и хрюканье стада!
kotvinder2 16 декабря 2018 | 21:18
igorrrpadlowitchs: Был случай спросил у тогдашней своей зачем она проголосовала за Медведева (в президенты), она и отвечает "А за кого ещё????" - Ну я и говорю типа да хоть за Зюганова (как и я), так она ничего не ответила, разговор исчерпан.
Мораль в том что большинству требуется твердая рука, неважно какого происхождения, лишь бы видимость порядка сохранял. Путин кстати с этой задачей неплохо справляется, а так, конечно, беда, куда не глянь
igorrrpadlowitchs 16 декабря 2018 | 21:22
kotvinder2: 'требуется твёрдая рука' - обычно твёрдая рука с кнутом нужна скоту, чтобы он не разбредался, а жрал там, где укажут!
kotvinder2 16 декабря 2018 | 21:29
igorrrpadlowitchs: Дисциплина, как ни крути, очень важная вещь. Офисный планктон вообще надо сечь до крови, да ещё много кого. А вот Путин крепко лоханулся - дескать делайте как умеете, приумножайте ВВП, каждый сам по себе. Это облом для всех
zemljanka 16 декабря 2018 | 21:19
Брехню брехали брехуны...(с)
dennik 16 декабря 2018 | 21:36
Впихнули впихуемое ...
vlabumur 16 декабря 2018 | 21:52
Знаете, Шура, - я как - то перестал доверять Бендеру....
Не верю! Паниковский не обязан всему верить!(С)