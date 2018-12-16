Избирком Приморья официально объявит победителя повторных губернаторских выборов 18 декабря

По итогам подсчета 96% протоколов, лидирует ВРИО главы региона Олег Кожемяко. У него 61% голосов избирателей. Явка на выборах составила 46,42 %. В избиркоме утверждают, что ни одной серьезной жалобы на нарушения не поступило.