Решение суда о компенсации семье умиравшей в реанимации родственницы, к которой их не пустили, это важный прецедент
Решение Мосгорсуда о выплате компенсации членам семьи умиравшей в реанимации родственницы, к которой их не пустили, является важным прецедентом. Об этом «Эху» рассказала Ольга Подоплелова, представлявшая в суде интересы своих родных. Суд постановил выплатить Ольге Подоплеловой, ее сестре и отцу по 30 тысяч рублей.
Комментарии5
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dmast79 16 декабря 2018 | 20:42
В России не прецедентное право, континентальное, не англосаксонское!
satttana_perrrrkele 16 декабря 2018 | 21:01
Это БРЕД, а не решение. Впрочем, каков суд - таков и высер
возникают вопросы:
- если бы пустили, то пациентка осталась бы жива?
- их лишили возможности присутствовать при агонии и за это компенсация?
- пациентка лежала в индивидуальной палате реанимации? Если в нормальной (там всегда на несколько человек), то защита других пациентов от возможных эксцессов с родственниками терминальной больной - правильное решение врачей
tanyaya 16 декабря 2018 | 21:08
satttana_perrrrkele: Желаю вам пережить то же самое, когда ваша мама/жена/сестра/дочь будет умирать одна, а вас к ней даже не пустят, чтобы она не чувствовала себя бесконечно одинокой в эти свои последние минуты жизни.
satttana_perrrrkele 16 декабря 2018 | 21:31
tanyaya: я присутствовал при агонии старшей внучки (проблема с кровопотерей, у нас одна группа, я вставил вена-в-вену, не помогло). Ну, раз Вы такая охренительная: желаю вам присутствовать на максимальном-большом количестве их, среди родных людей.
Он/она - бъется в конвульсиях, сознания нет, а Вы... Вы - "прощаетесь".
Вот же срань господня
zemljanka 16 декабря 2018 | 22:05
Сострадание родным.