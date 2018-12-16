Решение суда о компенсации семье умиравшей в реанимации родственницы, к которой их не пустили, это важный прецедент

Решение Мосгорсуда о выплате компенсации членам семьи умиравшей в реанимации родственницы, к которой их не пустили, является важным прецедентом. Об этом «Эху» рассказала Ольга Подоплелова, представлявшая в суде интересы своих родных. Суд постановил выплатить Ольге Подоплеловой, ее сестре и отцу по 30 тысяч рублей.