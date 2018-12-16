Александр Лукашенко не проводил никакого совещания на тему независимости Республики «в условиях давления России». Об этом РИА «Новости» заявила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт. Ранее некоторые СМИ со ссылкой на издание «Наша нива» сообщили, что Лукашенко встретился с высшими чиновниками и участники совещания, якобы, решили «до конца стоять за независимость». Наталья Эйсмонт назвала эти сообщение «плодом чьей-то буйной фантазии.