Лукашенко не проводил никакого совещания на тему независимости Республики «в условиях давления России»
Александр Лукашенко не проводил никакого совещания на тему независимости Республики «в условиях давления России». Об этом РИА «Новости» заявила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт. Ранее некоторые СМИ со ссылкой на издание «Наша нива» сообщили, что Лукашенко встретился с высшими чиновниками и участники совещания, якобы, решили «до конца стоять за независимость». Наталья Эйсмонт назвала эти сообщение «плодом чьей-то буйной фантазии.
Комментарии16
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dmast79 16 декабря 2018 | 20:45
Опять укро-СМИ запустили, а рослиберные - растиражировали враньё!
Можно сказать, это уже командная игра!
mahnozlukka 16 декабря 2018 | 20:46
dmast79:
всё верно Никакой России нет с 1917 года. какое нафих "давление России»
dmast79 16 декабря 2018 | 20:48
mahnozlukka: Ну либералам вечно мерещиться "давление", на определённое место. Классический недотрах??
kotbajune 16 декабря 2018 | 20:53
"решили «до конца стоять за независимость». Наталья Эйсмонт назвала эти сообщение «плодом чьей-то буйной фантазии."
Конечно, надо сразу сдаваться и челобитно просить о вхождении в Россию в составе 6 облстей
иначе вам удачи не видать
igorrrpadlowitchs 16 декабря 2018 | 21:00
dmast79: опять скотник не запер загон для свиней! Хватит хрюкать.
dmast79 16 декабря 2018 | 21:03
igorrrpadlowitchs: Именно! Прохрюкали тут невесть что, а теперь оказывается - в очередной раз соврамши! Пора бы уже на Эхе определиться - или скорость подачи "новостей", или правдивость. В день по два-три раза садятся в лужу!
victor_xy 16 декабря 2018 | 21:33
Ну чё г-да, похоже белые русы начинают шоу: "Даёшь белогабон!" :-D
andrewm 16 декабря 2018 | 20:50
mahnozlukka: НУ теперь нет сомнений, что совещание было!
igorrrpadlowitchs 16 декабря 2018 | 20:57
mahnozlukka: а можно подумать,что самодур и дебил, когда- нибудь с кем- то совещался!!!
kavibus 16 декабря 2018 | 20:47
dmast79: "Наша Нива", это наше белорусское издание. А у путиноидов в голове последние пять лет лишь "укро-сми")
dmast79 16 декабря 2018 | 20:54
kavibus: А кто собственники, кто контролирует? Какая ориентация? Что значит ваше? Белорусы то тоже разные. Может это белорусский аналог Эха? )))
kavibus 16 декабря 2018 | 21:19
dmast79: это первая и старейшая белорусская газета. И "укро-сми" она точно не контролируется))) Как-бы вам, путиноидам об этом не мечталось. Так что опять - пальцем в опу;)
dmast79 16 декабря 2018 | 21:27
kavibus: Пальцем в опу, это когда старейшая, первая и т .д. газета, транслирует фейки на уровне укросми. Это тем более стыдно, позорить заслуженное издание дешёвыми вбросами!
kavibus 16 декабря 2018 | 22:07
dmast79: ну во первых, то, что вы лажанулись со своей паранойей по укро-сми - это уже факт, ну а во вторых, то что вы свято верите "официальным" заявлениям (особенно касательно подобных совещаний), это с ходу выдает в вас весьма неопытного и наивного "гражданина") Впрочем, есть же и иное определение вполне подходящее для такого "гражданина", верно?;)
Ну а касательно заявлений Луки, так было же недавнее для российских журналистов, где он вполне четко сказал - "Для нас, запомните, святое – это суверенитет. Но если вы хотите, нас поделить на области и впихнуть в Россию, этого не будет». Так что было подобное совещание или нет, сути-то это не меняет?;)
dmast79 16 декабря 2018 | 22:34
kavibus: Лажают те, кто думает, что Европа будет поставлять нефть за копейки, или покупать нах не нужные ей товары пр-ва Белоруси. Зачем им ваши МАЗы, у них - скании и вольво с мерседесами. Зачем им ваша картошка? - у них полно своей. Кому вы нужны, кроме как России? Электроника? - не смешите! Белоруссия живёт на 2/3 за счёт своей нужности России. Если идти по стопам даунов, чей символ сине-жёлтая лента, вы и придёте в тот анус в котором они.
unprejudiced 16 декабря 2018 | 21:19
либерду снова поймали на распространении лжи и публично унизили. бу га га, какая же либерда убогая