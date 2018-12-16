Порошенко пока не намерен объявлять о том, будет ли баллотироваться на второй президентский срок
Петр Порошенко не намерен объявлять о том, будет ли баллотироваться на второй президентский срок до начала избирательной кампании. Сейчас, по его мнению, для такого заявления не время и не место. Порошенко лишь сказал, что если примет решение выдвигать свою кандидатуру, но найдется кто-то более достойный, он ему будет помогать.
Комментарии23
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glotov 16 декабря 2018 | 20:44
Оригинально! В стране, где он президент, ему , видите ли, "не место"!
rampa 16 декабря 2018 | 20:47
glotov: да, для многих россиян это оригинально, что человек не пытается любой ценой держаться за свое место, а думает о том, чтобы лучше было его стране. Увы
glotov 16 декабря 2018 | 20:50
rampa: rampa: Нет, он такого не говорил. Он заявил, что сейчас " не место", находясь на Украине.
rampa 16 декабря 2018 | 21:00
glotov: а что слово "место" обязательно всю Украину подразумевает?
dmast79 16 декабря 2018 | 20:51
rampa: Всё проще - в посольстве США решили, что парашка не справился, завалил всё дело в Керченском проливе, но не решили - строго ли наказывать? Разрешить ли баллотироваться, или поставить на другую лошадку?
rampa 16 декабря 2018 | 20:57
dmast79: ты с патриком сегодня на дежурстве? Или к Новому Году решил подзаработать? Ну на тебе мои последние 11-80
kottigr1 16 декабря 2018 | 20:55
rampa: Если Порошенко не станет участвовать в Президентских выборах на Украине, боюсь что Россия потеряет сразу многих своих патриотов. Помрут от вывиха мозга. Ведь они твердо убеждены, что из власти выносят только ногами вперед.
dmast79 16 декабря 2018 | 20:59
kottigr1: Нет, мы-то знаем, что власть на украине меняют звонком из Госдепа.
kottigr1 16 декабря 2018 | 21:06
dmast79: Стесняюсь спросить откуда Вы это знаете... Привет там своим в Госдепе передавайте !
dmast79 16 декабря 2018 | 21:13
kottigr1: А вы не стесняйтесь, я вам как нибудь расскажу, как этот петро пришёл к власти. Если сами забыли. А Госдеп - он ведь решил что он как Бог, захотел - дал власть, захотел - отнял. Только вот в России эта хрень не прокатывает, так что статус Бога Госдеп присвоил себе по глупости.
kottigr1 16 декабря 2018 | 21:51
dmast79: Поражает Ваша осведомленность в делах Госдепа ! Всё то вы знаете, как будто там под столом сидите..
Вас случайно не Моника Левински зовут ?
dmast79 16 декабря 2018 | 22:05
kottigr1: В данном случае, в роли Левински выступает сам петя порошенко. Он готов терпеть всё и всё сглатывать, лишь бы у дяди Сэма, не нашлась более смазливая соска.
kottigr1 16 декабря 2018 | 22:10
dmast79: Шифруетесь ? Понимаю.. Ну бегите дальше, может быть ещё тайн Госдепа насосете...
igor919191 16 декабря 2018 | 20:47
Президент Петр Порошенко поручил Службе безопасности Украины проверить всех государственных служащих на наличие родственников с гражданством Российской Федерации, акцентировав внимание на правоохранительных органах. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве.
Теперь в анкете будет графа: Если родственники в РФ?. Дебил Рашен 1.
kryimzdick 16 декабря 2018 | 21:05
igor919191: у них у одного начальника разведки жена оказалась с россиским паспортом, разумеется, был скандал
parasuk_ 16 декабря 2018 | 20:58
Какие выборы? Новое пцу вполне может объявить педро наместником бога на окраине. Кстати, на иконах порашку уже с год как рисуют :)
kn2014 16 декабря 2018 | 21:00
Новость дня. стамбульский патриарх варфаламей утвердил название новой церкви На украине-"петькина цэрква". Кстати поступила инфа, что после "выборов" президента (на которых победит бабченка) митрополитом петькиной церквы станет пастор санька (турчинов), а петрусь уйдет на покой, он устал, много добра для украины сделал....
Так и встает в голове картинка, приходит петюня домой, а диты спрашивают, хто там, на что марина(лучшая в мире чтица заповида) с улыбкой отвечает дитям:"наша параша пришла...".
kryimzdick 16 декабря 2018 | 21:06
kn2014: как же пригорает у прижопинских... все уже забыли, всем до лампады, сколько каких в Украине конфессий, а вы все отрабатываете пайку
kottigr1 16 декабря 2018 | 21:08
kn2014: Вас Пригожин по детским садам что ли набирать стал ? Иногда читаешь коверканье слов в Ваших опусах и диву даешься.. То-ли дите писало, то-ли пациент психушки..
sir_sart 16 декабря 2018 | 21:02
Опять дурочку включил.
Порошенко уже начал свою предвыборную компанию, провокацией в Керченском проливе.
Достойных Порошенко, конечно, на всей Украине не найдется и придется ему бедолаге идти на второй срок.
Большинство украинцев со мной не согласится, но мне хочется, чтобы Порошенко стал президентом еще раз.
Украине, как и России с Ельциным, нужно пройти этот позорный период в своей истории по-полной.
Чтобы в него уже никогда не возвращаться.
kryimzdick 16 декабря 2018 | 21:07
То-то путинская банда ждет "любого другого" президента, чтобы договориться.
gorga2 16 декабря 2018 | 21:07
Этот карлик от власти только в белых тапочках...он же больной
unprejudiced 16 декабря 2018 | 21:07
Вчерашний клоунский цирк еще больше людей от пороха отвернул. Посмотрел ролики Анатолия Шария с места массовки, какое же там убожество, все приезжие к религии никакого отношения не имеют и были свезены с западных регионов