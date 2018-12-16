ВРИО главы Приморья Олег Кожемяко побеждает на повторных выборах губернатора
По последним данным ЦИК, у него – 61% голосов избирателей. Повторные выборы потребовались после того, как первые были отменены со скандалом после двух туров. Кожемяко поехал в Приморье из Сахалина. Для победы в первом туре кандидату будет достаточно набрать 50% голосов.
Комментарии15
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dmast79 16 декабря 2018 | 20:36
Это ж что ж это? Либеральная гейволюция отменяется? Серпом по чьим то хотелкам и мечталкам?? )))
pattrick1 16 декабря 2018 | 20:45
ВРИО главы Приморья Олег Кожемяко побеждает на повторных выборах губернатора...
Зря не допустили к выборам Андрея Ищенко, теперь, чтобы там не говорил Олег Кожемяко, он всё равно похож на жулика и вора.
igorrrpadlowitchs 16 декабря 2018 | 20:54
dmast79: ссмотрю быдло тащится от путинского ебал...ва? Слюни вытри!
dmast79 16 декабря 2018 | 20:57
igorrrpadlowitchs: Быдло тут визжит в комментах - усё пропало! всё, что было нажито непосильным треплом, усе, усё пропало!
malanoff 16 декабря 2018 | 21:02
dmast79: Успокойтесь. Сейчас выеберется и осчастливит Приморье. Это вам не впариже. Здесь усё по серьезному , в рамках конституции.
dmast79 16 декабря 2018 | 21:08
malanoff: Да я спокоен, просто вот думаю какие отмазки завтра будут лепить те, кто поспешил поставить крест на Единой России.. ))) Те, кто уверял что всё, теперь никто, никогда и нигде не выберет единоросса, кто потирал свои дряблые, пухленькие, не привыкшие к работе ручки... Кто уже почти пример Шапку Монамаха… и тут - бац! Такой облом...! Обломище!!!
malanoff 16 декабря 2018 | 21:23
dmast79: Я так понял , что на Единой России крест поставил сам Кожемяко , редиска , не захотевший от нее баллотироваться.
dmast79 16 декабря 2018 | 21:31
malanoff: Да какая разница, травили-то его либерасты как едросовца!
И победил он отнюдь не под знамёнами порнаса или яблока, и не под лозунги "вернём Крым украине!". Так что либерда будет громко булькать, обтекая...
malanoff 16 декабря 2018 | 21:37
dmast79: Может ты его Кожемяку еще и к своей жене положишь ?
dmast79 16 декабря 2018 | 21:58
malanoff: У моей жены всё ОК, вот вашим жёнам точно шофера да сантехники снятся, пока вы либеральной хернёй маетесь, в обществе гомиков!
tv_victim 16 декабря 2018 | 20:46
Хозяйкам на заметку: вбросы нужно делать сразу, а не тянуть до конца подсчета!
unprejudiced 16 декабря 2018 | 20:55
Поздравляю Единую Россию и российский народ с этой победой!
vpoiskahdna 16 декабря 2018 | 21:52
unprejudiced: Наш народ терпилы, вот и пусть дальше терпят жулье у власти
ivanbel 16 декабря 2018 | 21:02
Преступление без наказания.
croaker 16 декабря 2018 | 21:05
Сомнительный процент. Откуда вдруг такой лямур?