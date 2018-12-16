ВРИО главы Приморья Олег Кожемяко побеждает на повторных выборах губернатора...

По последним данным ЦИК, у него – 61% голосов избирателей. Повторные выборы потребовались после того, как первые были отменены со скандалом после двух туров. Кожемяко поехал в Приморье из Сахалина. Для победы в первом туре кандидату будет достаточно набрать 50% голосов.