В одном из районов Петербурга выставлена на продажу 58-комнатная квартира
Как пишет у себя в Фейсбуке один из риэлторов, в советское время эта квартира была общежитием, а сейчас является долевой собственностью. Росбалт отмечает, что на весь набор приватизированных комнат, связанных одним коридором, приходится только одна 50-метровая кухня с выстроенными в ряд плитами. Зато ванных комнат здесь – по одной на каждые четыре комнаты. В какую стоимость риэлторы оценивают эту квартиру, не уточняется.
Комментарии9
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vsevolodsamara 16 декабря 2018 | 20:11
Бордель можно шикарный отгрохать, и всех савушкинских туда трудоустроить!
igorrrpadlowitchs 16 декабря 2018 | 20:25
vsevolodsamara: для савушкиных достаточно и 50. - метровой кухни, чтобы такм радместить огромное корыто, а они по привычке выстроятся в коридоре в рчередь. Свиньям не привыкать!
dmast79 16 декабря 2018 | 20:34
igorrrpadlowitchs: Укроарбайтерам такое и не снилось. Едят прямо без отрыва от производства. Это хорошо, если ишачат на сборе клубники. А если драют пресловутый сортир поляку? У-у-у, не позавидуешь..((
oldfashy 16 декабря 2018 | 20:18
Общежитие и есть общежитие, какой-нибудь завод купит.
danko1 16 декабря 2018 | 21:05
oldfashy: Может и Шувалов купить для своих корги и их потомства. Всем по комнате.
a_111111 16 декабря 2018 | 20:22
В другом месте было написано совершенно иначе- продаются две комнаты в этой квартире!
Слава Эху за «точность и правдивость»
begly_ 16 декабря 2018 | 20:26
Я бы выстроил из этой квартиры 58 шикарных платных туалета для питерцев и гостей второй столицы. Чтобы возле каждой туалетной комнаты лакей с белым полотенцем через локоть стоял и услужливо улыбался, чуть подогнувшись спиной..
moncegorskyi 16 декабря 2018 | 20:32
Вспомнилось у Владимира Высоцкого... на 38 комнаток всего одна уборная...
anatoliygri 16 декабря 2018 | 21:06
moncegorskyi: У нас в Питере на Обводном,была коммуналка из 16-ти комнатс одним коридором ,одной кухней (4 плиты) и одни туалетом и там же раковина с умывальником.Правда,жили дружно.Когда разъезжались по новостройкам,некоторые одинокие даже плакали....Проблема была с доступом в туалет и умывальник.Всегда была угроза опоздать на работу....