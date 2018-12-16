В одном из районов Петербурга выставлена на продажу 58-комнатная квартира

Как пишет у себя в Фейсбуке один из риэлторов, в советское время эта квартира была общежитием, а сейчас является долевой собственностью. Росбалт отмечает, что на весь набор приватизированных комнат, связанных одним коридором, приходится только одна 50-метровая кухня с выстроенными в ряд плитами. Зато ванных комнат здесь – по одной на каждые четыре комнаты. В какую стоимость риэлторы оценивают эту квартиру, не уточняется.