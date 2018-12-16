Хоккеисты сборной России разгромили команду Финляндиии в матче третьего тура Кубка Первого канала. Встреча в Петербурге завершилась со счетом 5:0. Таким образом, сборная России выиграла все три матча на домашнем этапе Еврохоккейтура. Она заняла первое место на Кубке Первого канала и сохранила лидерство в общем зачете Еврохоккейтура.