Хоккеисты сборной России разгромили команду Финляндиии в матче третьего тура Кубка Первого канала
Хоккеисты сборной России разгромили команду Финляндиии в матче третьего тура Кубка Первого канала. Встреча в Петербурге завершилась со счетом 5:0. Таким образом, сборная России выиграла все три матча на домашнем этапе Еврохоккейтура. Она заняла первое место на Кубке Первого канала и сохранила лидерство в общем зачете Еврохоккейтура.
Комментарии6
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kuchumka 16 декабря 2018 | 20:17
Поздравляю! Молодцы!
gregor 16 декабря 2018 | 20:20
В хоккее 5-0 это не разгром ?
Это в футболе разгром .
unprejudiced 16 декабря 2018 | 20:57
Очередная победа команды Путина! Браво Россия!
gregor 16 декабря 2018 | 21:32
unprejudiced:
Это победа Ленина .
kaminas 16 декабря 2018 | 21:36
unprejudiced:
Вы правы .
Вот победа в баскетболе вчера , это победа Трампа .
Мне так лечащий доктор сказал .
zemljanka 16 декабря 2018 | 22:07
Виват!