Избирком Приморья официально объявит победителя повторных губернаторских выборов 18 декабря
Избирком Приморья официально объявит победителя повторных губернаторских выборов 18 декабря. По итогам подсчета 96% протоколов, лидирует ВРИО главы региона Олег Кожемяко. У него 61 проц. голосов избирателей. Явка на выборах составила 46,42 %. В избиркоме утверждают, что ни одной серьезной жалобы на нарушения не поступило.
Комментарии3
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yralez 16 декабря 2018 | 20:08
Этот.....из Озера, обещал, что они победят ..
Они победили.
ft18 16 декабря 2018 | 20:19
Намухлевали озёрные озорно, КаГэБычно)))
satttana_perrrrkele 16 декабря 2018 | 20:33
*****Избирком Приморья официально объявит победителя*****
Как, они еще не получили звонка из Москвы?????
О-о-о-о, эта неопределенность.....