Избирком Приморья официально объявит победителя повторных губернаторских выборов 18 декабря. По итогам подсчета 96% протоколов, лидирует ВРИО главы региона Олег Кожемяко. У него 61 проц. голосов избирателей. Явка на выборах составила 46,42 %. В избиркоме утверждают, что ни одной серьезной жалобы на нарушения не поступило.