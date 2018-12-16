Лукашенко не проводил никакого совещания на тему независимости Республики «в условиях давления России»
Александр Лукашенко не проводил никакого совещания на тему независимости Республики «в условиях давления России». Об этом РИА «Новости» заявила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт. Ранее некоторые СМИ со ссылкой на издание «Наша нива» сообщили, что Лукашенко встретился с высшими чиновниками и участники совещания, якобы, решили «до конца стоять за независимость». Наталья Эйсмонт назвала эти сообщение «плодом чьей-то буйной фантазии.
Комментарии12
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ft18 16 декабря 2018 | 20:11
Скрывает Батько от Пахана инфо самым наглым образом!
И пральна делает!!
pattrick1 16 декабря 2018 | 20:11
Лукашенко не проводил никакого совещания на тему независимости Республики «в условиях давления России»...
Сайгаки "ганапольские" соврали?
ft18 16 декабря 2018 | 20:15
pattrick1: Опоздал ты, Патя, с постом ;))) баранка тебе жирная ;')))
victor_xy 16 декабря 2018 | 20:31
СВОБОДУ белорусии - пусть будет белогабоном!
ft18 16 декабря 2018 | 20:56
victor_xy: Белогиббон, ты чё визжишь? Белогорячка?
victor_xy 16 декабря 2018 | 21:27
ft18: - послушай ты, эпизод из древней жизни на фоне металлолома на гусеницах, - если бы Россия не содержала бы эту белорусь, то была б эта твоя белорусь уже давно белогабоном... - этот придурок Пу зачем-то нянчится с этим очень "хитрым" и продажным батькой, а зря, да...
ft18 16 декабря 2018 | 21:50
victor_xy:
<=эпизод из древней жизни на фоне металлолома на гусеницах=>
~~~~~~~~~
Супер!!! ;')))
shplint_07 16 декабря 2018 | 21:44
А я вот почему-то думаю, что альфа-стерх перед Бацькой прогнётся. Как кормил его, так и дальше будет кормить. Геополитика - это не с гусями на бензиновом моторчике летать.
gen_dim 16 декабря 2018 | 20:14
Ну вот, а тут уже торт заказали...
svoi216 16 декабря 2018 | 20:20
Какая независимость? Кто ему позволит. Поводок укоротят и к ноге.
ft18 16 декабря 2018 | 20:24
Пахан против Батьки,
"Слезливая Сага!", портосов визжала отара,
Пахан против Батьки, они, если честно, как драная, сапожная пара...
zemljanka 16 декабря 2018 | 22:24
ft18: Батька уступил звание "Последнего диктатора Европы".
Батька круче.