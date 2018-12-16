Порошенко пообещал не продлевать военное положение на Украине
Петр Порошенко пообещал не продлевать военное положение на Украине, если Россия не предпримет широкомасштабного вторжения.
«Моя принципиальная позиция, что военное положение не будет мешать проведению выборов. И если не начнется широкомасштабная агрессия, вторжение войск Вооруженных сил Российской Федерации на территорию Украины за пределами линии столкновения и административной границы Крыма, военное положение продлено не будет. И начнется, в соответствии с постановлением, проголосованным Верховной Радой, подготовка к выборам президента Украины 31 марта 2019 года».
Военное положение было введено в ряде областей Украины 26 ноября сроком на 30 дней. Выборы президента на Украине намечены на 31 марта.
Комментарии35
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ft18 16 декабря 2018 | 20:08
Пороша высказалось!
Портосы, фас!! ))) ату его!!
pattrick1 16 декабря 2018 | 20:09
Порошенко пообещал не продлевать военное положение на Украине...
Добрый ты Петро Алексеевич, добрый и доверчивый. Отменишь военное положение, а хитрый В.Путин тебя цап-царап и томосом в жопу, в жопу.
kottigr1 16 декабря 2018 | 20:18
pattrick1: Смотри-ка .. В Украине есть выборы, а в РФ холопам давно подобное не доверяют.. Сначала пишут в победители Путина и лишь потом на избирательные участки электорат для проформы запускают..
salhomir__murza 16 декабря 2018 | 20:24
kottigr1:
А вот посмотрим, как украинские рабы отреагируют, когда Порошенко с 6% станет президентом.
edyunia 16 декабря 2018 | 20:30
salhomir__murza: \\А вот посмотрим\\
Мурза, слезь с кобылы, зайди к ней с тылу, отодвинь ей хвост и внимательно, повторяю, ВНИМАТЕЛЬНО посмотри ей под хвост. Выводы от увиденного можешь оставить при себе, так как они никого не волнуют.
salhomir__murza 16 декабря 2018 | 20:35
edyunia:
А вообще непло было бы чтобы отмороженные украинские нацики, которые естественно контролируются Путиным, поступили бы с Порошенко, как ливийские либералы поступили с Каддафи. Власть кровавых нациков на Украине, самая лучшая власть для Путина. Особенно, если эти нацистские выродки начнут вешать публично клятых москалей и московских попов.
edyunia 16 декабря 2018 | 20:40
salhomir__murza: \\самая лучшая власть для Путина.\\
Мурза, не смеши свою кобылу, я же просил: мнение от увиденного оставь при себе, оно никому не интересно.
nestor199 16 декабря 2018 | 20:31
salhomir__murza: Станет, он как наш Ельцин.
kottigr1 16 декабря 2018 | 20:43
salhomir__murza: Порошенко просто ангел со своими 6%. Выгодный президент. Путин меньше 146% и не берет, даже можете и не предлагать..
skif_05 16 декабря 2018 | 20:48
kottigr1:
146% это конечно вряд-ли, а вот более 100% вполне вероятно. Если конечно какой-нибудь идиот не запретит Эхо Москвы.
kottigr1 16 декабря 2018 | 20:51
skif_05: Уверен, что даже если "Эхо Москвы" запретят, всё равно Путин меньше 146% брать не будет.. Это же личность космического масштаба, главное что бы бюджета России на это хватало..
flocken 16 декабря 2018 | 20:57
salhomir__murza: 6% - это миф и сон, купить соц.опрос в декабре 18-го сильно дешевле, чем купить реальные голоса в марте 19-го.
pattrick1 16 декабря 2018 | 20:27
kottigr1:
Больной или жертва пропаганды? А может ты думаешь, что ты непревзойдённый король троллинга? Типа Данко1, Валериомеда или Вдемченко?
kottigr1 16 декабря 2018 | 20:40
pattrick1: Ничего не понял из Вашего жертвенного троллинга.. Попробуйте ещё раз.
salhomir__murza 16 декабря 2018 | 20:28
kottigr1:
kottigr1 ! Вы из России на Волге, значит вы русский холоп. А вообще, судя по тому что вы с Волги, вы холоп угрофинский, потомок мери и мордвы. Украинцы очень не любят угрофинов, потому что их представитель Гагарин, раньше украинцев в космос полетел.
kottigr1 16 декабря 2018 | 20:36
salhomir__murza: На Волге такие холопы жили, типа Ульянова, Разина, Ермака, что потом их хозяева кровью писались.. Климат здесь такой.. Располагающий.
skif_05 16 декабря 2018 | 20:42
kottigr1:
Ну ns и подобрал холопов... Все эти холопы, ну совсем не холопы. Ермак нагнул всю Сибирь, А Ульянов с Разиным вообще всю матушку Россию терроризировали. Холоп это Ельцин, который как клоун потешал своих американских хозяев.
victor_xy 16 декабря 2018 | 20:29
Чё kottigr1, как представилось тебе засовывание томоса в зад этого алкаша петюни, так ты и заверещал? :-D - решил ты убогий, что и тебе упырю в зад томос Пу засунет! - а правильно ты это решил - и так и будет = аминь! :-D:-D:-D
kottigr1 16 декабря 2018 | 20:32
victor_xy: Даже не удивительно, что путинисты поклонники гомосятины.. Другой причины обожания ими старого, обколотого ботоксом недомерка наверное сложно найти.
Спасибо, что и Вы не разочаровали своей открытостью убеждений..
victor_xy 16 декабря 2018 | 21:19
А я смотрю ты kottigr1 весь в предвкушении кайфа от засунутого тебе в зад свёрнутого трубочкой томоса... - говоришь, что ты упырь, как любитель этой содомистской клоаки двуличного потребительского скота гейр0пы, на седьмом небе от такого счастья? - а Пу такого для тебя урода и не жалко - радуйся! ;-D
viktorova 16 декабря 2018 | 20:27
pattrick1: а у путина есть томос?
nelibermot27 16 декабря 2018 | 20:29
Журналист спросил Порошенко: "Как можно называть Россию агрессором, при этом закупать у них газ?".
Коллеги тут же забрали у журналиста микрофон, а Порошенко ответил, только очень размыто и ушел от вопроса, сказав, мол газ и сделки – не в его полномочиях.(с)
flocken 16 декабря 2018 | 21:01
nelibermot27: те, кто умеют читать и знают цифры, уже в курсе, что Украина более 1100 дней не покупает газ в России.
salhomir__murza 16 декабря 2018 | 20:31
viktorova:
По словам Терезы Мэй, у Путина большой и толстый томос. Скоро он этим томосом Терезку отдемократизирует по самые гланды.
pattrick1 16 декабря 2018 | 20:31
viktorova:
Спросишь у Петро Порошенко после 6 января.
nestor199 16 декабря 2018 | 20:33
viktorova: А он ему нужен?
igor_zrw 16 декабря 2018 | 20:10
а зачем было вообще вводить: надеялся, что провокации с прорывом под крымский мост бОльшие дивиденды дадут?
yralez 16 декабря 2018 | 20:10
В РФ оно постоянно..
salhomir__murza 16 декабря 2018 | 20:19
yralez:
России выгодно чтобы в Украине не произошло выборов, чтобы Порошенко оставался президентом, поэтому военное вторжении России в Украину будет.
polikarpich 16 декабря 2018 | 20:39
salhomir__murza: Вы уж определитесь, что нам выгодно, а то не поймёшь вас никак.
Не боитесь, что за вторжение в Украину "вошдю" голову отвинтят и скажут, что так и було?
skif_05 16 декабря 2018 | 20:46
polikarpich:
А России все выгодно. Все что происходит на Украине, ведет к потере ее государственности. Цугцванг называется.
Согласен с Мурзой, что приход к власти в Киеве уж совсем оголтелых нацистов, очень выгоден Кремлю. Скорее всего Кремль поставил на украинских нациков.
sg114 16 декабря 2018 | 20:15
А тие 200 000 Российских военнослужащих, которые сейчас в ЛДНР находятся, не в счет что ли? Что тогда полномаштабное вторжение? Это всеобщая мобилизация в России и поход эотй аормии на Киев? )))
Педик не просыхает и уже не помит что и когда спьяну лепечет
salhomir__murza 16 декабря 2018 | 20:22
sg114:
Крупномасштабное вторжение это 200 тыс. русских наемников, столько-же русских наемников воюет и на стороне Киева. Вторжение, это как минимум 600 тыс.десантников, морпехов, диверсантов...
skuller 16 декабря 2018 | 20:21
Господи, вначале целый день писали о введении ВП, теперь весь день об отмене...
Здесь, что радио Эхо Шароваров?
good_water 16 декабря 2018 | 20:49
Если в Америке появился такой вот, как Порошенко пи..ас
То США с ним разобралась бы враз!