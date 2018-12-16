Петр Порошенко пообещал не продлевать военное положение на Украине, если Россия не предпримет широкомасштабного вторжения.

«Моя принципиальная позиция, что военное положение не будет мешать проведению выборов. И если не начнется широкомасштабная агрессия, вторжение войск Вооруженных сил Российской Федерации на территорию Украины за пределами линии столкновения и административной границы Крыма, военное положение продлено не будет. И начнется, в соответствии с постановлением, проголосованным Верховной Радой, подготовка к выборам президента Украины 31 марта 2019 года».

Военное положение было введено в ряде областей Украины 26 ноября сроком на 30 дней. Выборы президента на Украине намечены на 31 марта.