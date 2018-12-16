Рогозин: Доставка космонавтов на МКС к 2020 году будет происходить быстрее авиаперелетов из Москвы до Брюсселя

Доставка космонавтов, а также космических туристов на МКС к 2020 году будет происходить быстрее авиаперелетов из Москвы до Брюсселя. Об этом у себя в Твиттере пишет глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Кроме того, в ведомстве собираются весной повторить опыт запуска космического грузовика к МКС по сверхкороткой, двухвитковой схеме. Полет грузовика в этом случае занимает всего три часа.