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19:32, 16 декабря 2018

Рогозин: Доставка космонавтов на МКС к 2020 году будет происходить быстрее авиаперелетов из Москвы до Брюсселя

Доставка космонавтов, а также космических туристов на МКС к 2020 году будет происходить быстрее авиаперелетов из Москвы до Брюсселя. Об этом у себя в Твиттере пишет глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Кроме того, в ведомстве собираются весной повторить опыт запуска космического грузовика к МКС по сверхкороткой, двухвитковой схеме. Полет грузовика в этом случае занимает всего три часа.

Комментарии

27

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uhovostro 16 декабря 2018 | 19:41

А высадка на Марс будет чаще поездов от Москвы до Питера...

danko1 16 декабря 2018 | 19:43

uhovostro: Совсем у борова мозги жиром заплыли и перестали функционировать.
Сколько он может себя на посмешище выставлять?

sokal123 16 декабря 2018 | 19:46

danko1: Кремлевский мечтатель.

gs1112 16 декабря 2018 | 19:52

Ну если Рогозин пообещал, значит Россия вообще прекратит пилотируемые запуски. Примета верная, Рогозин еще ни разу не подводил.

opponent70 16 декабря 2018 | 20:00

gs1112: С батута, по расчетам перекормленного хрюшки, должно получиться еще быстрее. И не нужны рашке никакие Маски...

vitaly_e23 16 декабря 2018 | 19:56


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От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.









old44 16 декабря 2018 | 19:42

"ох уж эти сказочки, ох уж этот сказочник"

lenin3 16 декабря 2018 | 19:42

Конечно,к тому времени Рогозин и К смогут,из-за личных санкций,добраться до Брюсселя только нелегально и пешком,как Бендер в Румынию...

kryimzdick 16 декабря 2018 | 19:43

Без Рогозина может и получится

yralez 16 декабря 2018 | 19:44

В 2020 году он будет петь про 2022.....и кто же вспомнит, что он врал в 2020 ?

svoi216 16 декабря 2018 | 19:45

Илон Маск постарается.

ura_123 16 декабря 2018 | 19:45

Как только у манагеров появляется слово СХЕМА,а уж тем более двухвитковая,жди очередной недостачи и нецелевого использования бюджетных средств))))
Как тебе такое,Илон Маск??? ))))

rosta 16 декабря 2018 | 19:45

Этот дурень всё никак не уймётся.

vedahu 16 декабря 2018 | 19:46

Вы посмотрите..Рогозина несет и не останавливает..Раньше было смешно теперь даже как то страшно...Людям во власти можно говорить что хочешь народу...Любую глупость и абсурд по их умозрению народ должен это принимать и усваивать...

nl_2010_ 16 декабря 2018 | 19:46

Доставьте туда Рогозина и всех его начальников и подчиненных. Страна может скинуться на билет в один конец.

testmeter 16 декабря 2018 | 19:50

Шо, Брюссель закрывает авиасообщение с МордоромЪ?
Давно пора.

sergoder172 16 декабря 2018 | 19:51

Нет, сказочник Рогозин. Сначала про дырку в МКС нам честно расскажешь, а потом - про свои планы в 2020 году. Нефига тут юлить...

kuchumka 16 декабря 2018 | 19:51

Молодец Рогозин, может потихоньку порядок там наведет.

grs_alx_112018 16 декабря 2018 | 19:56

Я так понимаю, что у большинства ватников в школе не было уроков астрономиии ;)) И про временные корридоры то же нах ни кто не слышал ;))
Скорее уж японцы построят космический лифт в этом веке, чем у Рогозина что-то свершится в срок ;))

(комментарий скрыт)

lechak 16 декабря 2018 | 20:03

"Доставка космонавтов на МКС к 2020 году будет происходить быстрее авиаперелетов из Москвы до Брюсселя"
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Супер рогатка?

student_ru_ru 16 декабря 2018 | 20:04

Ох и свистобол.

jetsam 16 декабря 2018 | 20:05

я очень боюсь,
что у великой россии не хватит такс (собачек) на такое ускорение.
к тому же, резина в рагожкиной рогатке вечно работать не может....
и, значит, освоение тихого океана сверху - продолжится....

vova36 16 декабря 2018 | 20:07

до брюсселя 2500 км, а до мкс 500 км, в пять раз ближе, Главное, а куда спешить то, спешка важна в ловле блох. Чтобы добиться быстроты, могут и космонавтов угробить, главное рогозина слова исполнить

russky77 16 декабря 2018 | 20:09

Я из пушки в небо уйду диги диги ду, диги диги ду!

hlp5118 16 декабря 2018 | 20:31

К 2025 году Китайцы обустроят на Луне первую станцию, а Рогозин еще в песочнице играет. Как надоели, эти кумовские дети.

murad_manapov 16 декабря 2018 | 20:54

нарядят аниматора в костюм-ракету, и вперед через тернии к звездам))

bossalex 16 декабря 2018 | 21:23

отлично НАСА такое и не снилось

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