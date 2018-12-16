Рогозин: Доставка космонавтов на МКС к 2020 году будет происходить быстрее авиаперелетов из Москвы до Брюсселя
Доставка космонавтов, а также космических туристов на МКС к 2020 году будет происходить быстрее авиаперелетов из Москвы до Брюсселя. Об этом у себя в Твиттере пишет глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Кроме того, в ведомстве собираются весной повторить опыт запуска космического грузовика к МКС по сверхкороткой, двухвитковой схеме. Полет грузовика в этом случае занимает всего три часа.
Комментарии27
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uhovostro 16 декабря 2018 | 19:41
А высадка на Марс будет чаще поездов от Москвы до Питера...
danko1 16 декабря 2018 | 19:43
uhovostro: Совсем у борова мозги жиром заплыли и перестали функционировать.
Сколько он может себя на посмешище выставлять?
sokal123 16 декабря 2018 | 19:46
danko1: Кремлевский мечтатель.
gs1112 16 декабря 2018 | 19:52
Ну если Рогозин пообещал, значит Россия вообще прекратит пилотируемые запуски. Примета верная, Рогозин еще ни разу не подводил.
opponent70 16 декабря 2018 | 20:00
gs1112: С батута, по расчетам перекормленного хрюшки, должно получиться еще быстрее. И не нужны рашке никакие Маски...
vitaly_e23 16 декабря 2018 | 19:56
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
old44 16 декабря 2018 | 19:42
"ох уж эти сказочки, ох уж этот сказочник"
lenin3 16 декабря 2018 | 19:42
Конечно,к тому времени Рогозин и К смогут,из-за личных санкций,добраться до Брюсселя только нелегально и пешком,как Бендер в Румынию...
kryimzdick 16 декабря 2018 | 19:43
Без Рогозина может и получится
yralez 16 декабря 2018 | 19:44
В 2020 году он будет петь про 2022.....и кто же вспомнит, что он врал в 2020 ?
svoi216 16 декабря 2018 | 19:45
Илон Маск постарается.
ura_123 16 декабря 2018 | 19:45
Как только у манагеров появляется слово СХЕМА,а уж тем более двухвитковая,жди очередной недостачи и нецелевого использования бюджетных средств))))
Как тебе такое,Илон Маск??? ))))
rosta 16 декабря 2018 | 19:45
Этот дурень всё никак не уймётся.
vedahu 16 декабря 2018 | 19:46
Вы посмотрите..Рогозина несет и не останавливает..Раньше было смешно теперь даже как то страшно...Людям во власти можно говорить что хочешь народу...Любую глупость и абсурд по их умозрению народ должен это принимать и усваивать...
nl_2010_ 16 декабря 2018 | 19:46
Доставьте туда Рогозина и всех его начальников и подчиненных. Страна может скинуться на билет в один конец.
testmeter 16 декабря 2018 | 19:50
Шо, Брюссель закрывает авиасообщение с МордоромЪ?
Давно пора.
sergoder172 16 декабря 2018 | 19:51
Нет, сказочник Рогозин. Сначала про дырку в МКС нам честно расскажешь, а потом - про свои планы в 2020 году. Нефига тут юлить...
kuchumka 16 декабря 2018 | 19:51
Молодец Рогозин, может потихоньку порядок там наведет.
grs_alx_112018 16 декабря 2018 | 19:56
Я так понимаю, что у большинства ватников в школе не было уроков астрономиии ;)) И про временные корридоры то же нах ни кто не слышал ;))
Скорее уж японцы построят космический лифт в этом веке, чем у Рогозина что-то свершится в срок ;))
lechak 16 декабря 2018 | 20:03
"Доставка космонавтов на МКС к 2020 году будет происходить быстрее авиаперелетов из Москвы до Брюсселя"
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Супер рогатка?
student_ru_ru 16 декабря 2018 | 20:04
Ох и свистобол.
jetsam 16 декабря 2018 | 20:05
я очень боюсь,
что у великой россии не хватит такс (собачек) на такое ускорение.
к тому же, резина в рагожкиной рогатке вечно работать не может....
и, значит, освоение тихого океана сверху - продолжится....
vova36 16 декабря 2018 | 20:07
до брюсселя 2500 км, а до мкс 500 км, в пять раз ближе, Главное, а куда спешить то, спешка важна в ловле блох. Чтобы добиться быстроты, могут и космонавтов угробить, главное рогозина слова исполнить
russky77 16 декабря 2018 | 20:09
Я из пушки в небо уйду диги диги ду, диги диги ду!
hlp5118 16 декабря 2018 | 20:31
К 2025 году Китайцы обустроят на Луне первую станцию, а Рогозин еще в песочнице играет. Как надоели, эти кумовские дети.
murad_manapov 16 декабря 2018 | 20:54
нарядят аниматора в костюм-ракету, и вперед через тернии к звездам))
bossalex 16 декабря 2018 | 21:23
отлично НАСА такое и не снилось