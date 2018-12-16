Прошедший в Брюсселе «Марш против Марракеша» противников миграционного пакта ООН вылился в столкновения с полицией. На демонстрацию протеста против подписанного Бельгией в Марракеше документа, по данным брюссельской полиции, собрались около 5,5 тысяч человек. Они потребовали отставки премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля, подписавшего пакт с ООН. В какой-то момент в стражей порядка полетели камни и металлические заграждения. Для разгона нарушителей были применены водометы и слезоточивый газ. Задержано около 50-ти человек.