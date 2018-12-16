Челябинская школьница, сбившая на Мерседесе сотрудника полиции, отправлена под домашний арест. Как сообщили «Российской газете» региональные следователи, это решение было принято в рамках расследования другого уголовного дела. 15-летяя девушка также обвиняется в грабеже.

ДТП произошло в середине ноября. Сотрудник ГИБДД пострадал при попытке остановить Мерседес, где вместе со школьницей находился ее приятель. Как пишет «Российская газета», сначала инцидент в полиции пытались замять. По факту сокрытия преступления проводится проверка.