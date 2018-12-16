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14:00, 16 декабря 2018

Челябинская школьница, сбившая на Мерседесе сотрудника полиции, отправлена под домашний арест

Челябинская школьница, сбившая на Мерседесе сотрудника полиции, отправлена под домашний арест. Как сообщили «Российской газете» региональные следователи, это решение было принято в рамках расследования другого уголовного дела. 15-летяя девушка также обвиняется в грабеже.

ДТП произошло в середине ноября. Сотрудник ГИБДД пострадал при попытке остановить Мерседес, где вместе со школьницей находился ее приятель. Как пишет «Российская газета», сначала инцидент в полиции пытались замять. По факту сокрытия преступления проводится проверка.

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