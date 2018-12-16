Госдеп США призвал Германию прислушаться к опасениям союзников в связи со строительством «Северного потока-2»

Госдеп США призвал Германию прислушаться к опасениям европейских союзников в связи со строительством «Северного потока-2». Однако, пока политическая элита и немецкие СМИ комментировать официальное заявление американского внешнеполитического ведомства не стали.

В своем заявлении, опубликованном накануне, американский политик указал на резолюцию Европарламента от 12 декабря, которая, по его словам, «вновь подтверждает важность роли Украины в европейской энергосистеме и осуждает строительство поддерживаемого Кремлем трубопровода, считая его политическим проектом».

Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывал свое недовольство проектом «Северный поток 2». Американская администрация в начале декабря призвала все причастные к нему предприятия прекратить строительство. Однако Ангела Меркель не сигнализировала готовность прислушиваться к мнению трансатлантического партнера. Канцлер ФРГ подчеркивает, что проект несет политико-экономическое значение и правительство не может диктовать свои условия промышленным предприятиям.

Новое заявление официального представителя Госдепартамента США немецкие политики на этот раз оставили без внимания. Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что прекращение участия немецких предприятий в проекте не привело бы к окончанию строительства газопровода, однако нанесло бы ущерб Украине. Ведь Германия требует от России не прекращать транзит газа через Украину после введения в строй новой ветки, чтобы «правительство в Киеве не потеряло прибыль от этого». По словам Хайко Мааса, выход из проекта немецких предприятий означал бы, что Германия должна прекратить выставлять это требование.

За прекращение строительства «Северного потока-2» в Германии, в частности, выступает партия «Зеленых».