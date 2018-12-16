В Щёлковском районе Подмосковья срубили главную ель страны
В Щёлковском районе Подмосковья срубили главную ель страны. Столетнее дерево через два дня установят на Соборной площади Кремля. Ель будет украшена двумя тысячами новогодних игрушек, на нее повесят 1,5 километра гирлянд.
В полуфинале так называемого «лесного конкурса» щёлковское дерево соревновалось с ещё тридцатью елями Подмосковья.
Комментарии4
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vitaly_n23 16 декабря 2018 | 13:37
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rampa 16 декабря 2018 | 13:44
а без этого варварства никак по-другому праздновать Новый год нельзя?
Это тоже самое, когда на Троицу в нашей церкви я увидела штук двадцать стоящих в углу срубленных молоденьких трех-четырех метровых березок. Больше я туда ни ногой
nikchimzwet886 16 декабря 2018 | 13:54
rampa: Да путь спилят у меня на даче пару здоровых берёз, которые затеняют огород.
equus 16 декабря 2018 | 13:46
Везёт лошадка дровенцы..?
;-)