В Щёлковском районе Подмосковья срубили главную ель страны. Столетнее дерево через два дня установят на Соборной площади Кремля. Ель будет украшена двумя тысячами новогодних игрушек, на нее повесят 1,5 километра гирлянд.

В полуфинале так называемого «лесного конкурса» щёлковское дерево соревновалось с ещё тридцатью елями Подмосковья.