Министр внутренних дел США назвал ложными обвинения в растрате. Райана Зинке неоднократно подозревали в использовании служебного положения и нецелевом расходовании бюджетных средств. Сам глава ведомства написал в Твиттере, что не может подтвердить «растрату тысяч долларов».

Накануне Дональд Трамп анонсировал отставку министра. Имя нового главы МВД пока неизвестно.