Министр внутренних дел США назвал ложными обвинения в растрате
Министр внутренних дел США назвал ложными обвинения в растрате. Райана Зинке неоднократно подозревали в использовании служебного положения и нецелевом расходовании бюджетных средств. Сам глава ведомства написал в Твиттере, что не может подтвердить «растрату тысяч долларов».
Накануне Дональд Трамп анонсировал отставку министра. Имя нового главы МВД пока неизвестно.
Комментарии3
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vitaly_n23 16 декабря 2018 | 13:38
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
desdichado 16 декабря 2018 | 13:50
Дональд Трамп объявил об отставке министра...
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Ждем, когда Мюллер объявит об отставке Трампа
pedya_porosenok 16 декабря 2018 | 14:01
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- Мои друзья - хоть не в болонии,
Зато не тащат из семьи, -
А гадость пьют - из экономии:
Хоть поутру - да на свои!
А у тебя самой-то, Зин,
Приятель был с завода шин (Дональд Трамп)
Так тот - вообще хлебал бензин, -
Ты вспомни, Зин!..
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