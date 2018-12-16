США менее чем через три года могут обогнать Россию по объемам экспорта нефти
Уже к сентябрю 2020-го американские зарубежные поставки могут достигнуть пяти миллионов баррелей в сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование международной консалтинговой компании IНS. По оценкам организации, ежегодные доходы от продажи нефти России, США и Саудовской Аравии достигают почти трехсот миллиардов долларов у каждой. Однако, в структуре ВВП занимают совершенно разную долю.
Комментарии13
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tag188 16 декабря 2018 | 13:37
США поздравляет "энергетическую сверхдержаву" с наступающим новым годом :))
lager23 16 декабря 2018 | 13:39
Дотрампились кремлепуты
vitaly_n23 16 декабря 2018 | 13:39
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
vitaly_n23 16 декабря 2018 | 13:39
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
skuller 16 декабря 2018 | 13:46
США-страна-бензоколонка, да хомки?
student_ru_ru 16 декабря 2018 | 13:59
skuller: США - страна с полным циклом добычи сырья, полезных ископаемых и промышленного производства. А также с собственным финансовым управлением. В том числе ТЕПЕРЬ и страна-бензоколонка. А у нас только бензоколонка, которую ничего не стоит пнуть, как вшивую собаку. Если какого-то звена у США в этой длинной цепочке и нет, то им ничего не стоит либо восстановить его, либо выстроить заново. А это потому, что у них есть мощная система образования и привлечения мозгов со всего мира, чего давно нет у нас, зато есть мощная выталкивающая мозги наружу система.
Никогда мир не развивался столь стремительно благодаря нашим тупым вождям против их дикарских понтов. Спасибо партии за это!
matsuvi 16 декабря 2018 | 14:02
skuller: ещё раз заметку прочтите. Особенно последнее предложение.
dorin1987 16 декабря 2018 | 14:07
_: Отнюдь. Это великое звание и позиция в мире все еще у РФ.
dsa_dsf 16 декабря 2018 | 14:07
skuller: дурилка ватная, сша кроме нефти производит и продает столько всего что россиюшке и неснилось
alena01 16 декабря 2018 | 13:50
Какая ничем не прикрытая русофобия...
И все это направлено, конечно, против Вовы...
Нефть - американская марионетка...
evkryl 16 декабря 2018 | 13:50
США менее чем через три года могут обогнать Россию по объемам экспорта нефти
Через 4 года Саудовскую Аравию.
Через 6 лет станет наблюдателем в ОПЕК.
Через 7 лет полноправным членом ОПЕК.
Через 10 лет резкое падение цен на нефть вызовет резкое падение доллара.
Американские либералы заговорят про нефтяную иглу и нефтяное проклятье.
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pedya_porosenok 16 декабря 2018 | 13:53
А как же переход в мире на альтернативные источники энергии, что очередная лажа для лохов? Ну вот янкеля и раскрыли свои карты: - создание бензоколонки №1 в мире. Что сейчас запоют продвинутые прокладки янкелей?
wrongway1 16 декабря 2018 | 13:57
Планы российских ВМС сделать корабли и подводные лодки с крылатыми ракетами «Калибр» эффективным средством неядерного сдерживания к 2020 году провалились, сообщают «Известия».