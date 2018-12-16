США менее чем через три года могут обогнать Россию по объемам экспорта нефти

Уже к сентябрю 2020-го американские зарубежные поставки могут достигнуть пяти миллионов баррелей в сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование международной консалтинговой компании IНS. По оценкам организации, ежегодные доходы от продажи нефти России, США и Саудовской Аравии достигают почти трехсот миллиардов долларов у каждой. Однако, в структуре ВВП занимают совершенно разную долю.