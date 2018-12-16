Космический корабль «Союз», который отправится в марте к МКС, планируют пристыковать к станции по быстрой схеме
Космический корабль «Союз», который отправится в марте к МКС, планируют пристыковать к станции по быстрой схеме, то есть через шесть часов после старта. Об этом РИА Новости сообщил источник в ракетно-космической отрасли. В экипаж войдут российский космонавт Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Они не смогли долететь до МКС в октябре из-за аварии ракеты.
На этот раз к ним присоединится еще один астронавт — Кристина Кук.
Комментарии4
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vitaly_n23 16 декабря 2018 | 13:39
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vezdehod1 16 декабря 2018 | 14:09
Лишь бы не освещали перед стартом - святая вода может оказаться палёной.
equus 16 декабря 2018 | 13:59
Кука одолела скука...
;-)
arabtom 16 декабря 2018 | 14:05
и скока на этой схеме попилили?