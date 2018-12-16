Космический корабль «Союз», который отправится в марте к МКС, планируют пристыковать к станции по быстрой схеме, то есть через шесть часов после старта. Об этом РИА Новости сообщил источник в ракетно-космической отрасли. В экипаж войдут российский космонавт Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Они не смогли долететь до МКС в октябре из-за аварии ракеты.

На этот раз к ним присоединится еще один астронавт — Кристина Кук.