Руководство Белоруссии, по некоторым данным, провело собрание, посвященное «российской угрозе»
Об этом пишет местное издание «Наша нива», ссылаясь на два источника. На совещании якобы было принято решение до конца стоять за независимость.
Позавчера на пресс-конференции в Минске президент Александр Лукашенко сказал, что для него важно сохранить относительную независимость от других стран. По его мнению, под предлогом «глубокой интеграции» Россия хочет инкорпорировать Белоруссию в свой состав.
Комментарии17
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equus 16 декабря 2018 | 13:39
А ведь когда-то Лукашенко был готов "инкорпорировать" и Белоруссию и Россию под себя...
vezdehod1 16 декабря 2018 | 14:06
Наконец то и до Лукашенко дошло с каким соседом ему приходится жить. и теперь приходится предпринимать защитные действия.
kamen_12 16 декабря 2018 | 13:39
Давно пора Лукашенко инкорпорировать, инновировать, а потом люстрировать.
vitaly_n23 16 декабря 2018 | 13:40
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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kottigr1 16 декабря 2018 | 13:41
Не зря Бацька кипятком орошается.. В списке Путина на роль оккупации находятся Азербайджан и Беларусь.. В первом случае Путин боится Эрдогана, во втором случае только белорусский народ.. Вот у кого нужно просить поддержки Александру Григорьевичу.. Больше не у кого !
taglit 16 декабря 2018 | 13:54
kottigr1: Бацька как-то отдал газопровод и думал, что на этом все закончится, - просчитался, однако....
anatoli_antibandera21 16 декабря 2018 | 14:06
taglit: Не отдал,а продал.
wrongway1 16 декабря 2018 | 13:42
так они ведь"очередные братья" , а тут росийская угроза..вежливые зелёные человечки уже на подходе...а что,ихтамнет и вывсёврёти
askol2016 16 декабря 2018 | 13:43
Пора Батьке готовить трактористов против отпускников.
a_buvgrobu 16 декабря 2018 | 13:45
С Белоруссий никто бодаться и не собирается. Просто просят быть повежливей. Если мы поставили цистерну нефти, это не значит, что ее тут же облепили белорусским флагом и загнали на Украину. И точно также европейские креветки, якобы произведенные в Белоруссии.
putin_itogy 16 декабря 2018 | 13:48
Зри в корень. (с)
"Многоходовочка". Новая. Назревает.
Пастух, Смотрящий, Гарант, путин,
хочет дать новые пастбища, а значит, корм для своих ближнего круга,
кошельков - олигархов,
в итоге - держателей своего кошелька-бассейна.
Мудрый волк - Лобо, Батька,
издалека почувствовал потный запах,
разгорячённых зелёных вежливых стрелков, загонщиков.
polsan 16 декабря 2018 | 13:50
Лукашенко хитрец ещё тот! ) Ему лично, сегодняшнее положение вещий наиболее выгодно, и он будет тянуть и изворачиваться, чтобы не стать ни частью России, ни в обозримом будущем частью Европы! Продолжаться такое жонглирование бесконечно не может, поэтому на что он надеется непонятно!
nikchimzwet886 16 декабря 2018 | 13:52
Тут у Лукашенко постоянный вопрос: против кого будем дружить?
stalinator 16 декабря 2018 | 13:59
Наша Нива? Ах,да это же Белорусское эхо Москвы. Эти,да. Эти напишут правду.
anatoli_antibandera21 16 декабря 2018 | 14:03
"наша нива"это провокаторы,бандеровские подпевалы.
igor919191 16 декабря 2018 | 14:05
Так креветок разводить в Минске начали запрещать, у Лукашенко большой бизнес рухнул. Теперь думает на Запад податься.
kp6ic 16 декабря 2018 | 14:06
молодцы. удивительно только, что мы им безвозмедно деньги безумные постоянно даем. теперь понятно, почему путинское сборище поднимает налоги и пенсионный возраст как полоумные.