Руководство Белоруссии, по некоторым данным, провело собрание, посвященное «российской угрозе»

Об этом пишет местное издание «Наша нива», ссылаясь на два источника. На совещании якобы было принято решение до конца стоять за независимость.

Позавчера на пресс-конференции в Минске президент Александр Лукашенко сказал, что для него важно сохранить относительную независимость от других стран. По его мнению, под предлогом «глубокой интеграции» Россия хочет инкорпорировать Белоруссию в свой состав.