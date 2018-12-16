Газ в доме в Вологде взорвался после включения света в квартире, где сутки не было людей
Об этом ТАСС рассказали в Следственном комитете. По данным правоохранителей, мужчина и женщина, которые жили в квартире, приехали домой с дачи. Как только они включили свет, произошел взрыв. Женщина погибла, мужчина получил травмы. С
ледователи будут рассматривать все версии случившегося. Они планируют изъять газовое оборудование, чтобы сделать выводы о том, были ли нарушения при его установке. Жильцы дома сейчас эвакуированы. Специалисты обследуют здание, чтобы выяснить, безопасно ли оно для дальнейшего проживания.
Комментарии2
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kottigr1 16 декабря 2018 | 13:37
Оснастить все точки запитки газа в РФ датчиками газоопределения это же наверное дешевле чем бесплатно поставлять газ на Северный Кавказ, в Ю.Осетию, Абхазию, Донбасс, Приднестровье .. ?
vitaly_n23 16 декабря 2018 | 13:40
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