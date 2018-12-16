Космонавты на МКС начали подготовку к возвращению на Землю
Как написал в Твиттере Дмитрий Рогозин, россиянин Сергей Прокопьев начал проводить тренировки по ручному управляемому спуску на бортовом тренажере. Как добавил глава Роскосмоса, перед возвращением на Землю организму дают возможность «вспомнить о гравитации». Для этого в специальном устройстве создается отрицательное давление.
Посадка корабля запланирована на 20 декабря.
Комментарии2
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ockovtiratel 16 декабря 2018 | 13:15
Что, так просто подготовились и спустились? И дыр в противометеоритной защите сверлить не надо? А что, так можно было?
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