Космонавты на МКС начали подготовку к возвращению на Землю

Как написал в Твиттере Дмитрий Рогозин, россиянин Сергей Прокопьев начал проводить тренировки по ручному управляемому спуску на бортовом тренажере. Как добавил глава Роскосмоса, перед возвращением на Землю организму дают возможность «вспомнить о гравитации». Для этого в специальном устройстве создается отрицательное давление.

Посадка корабля запланирована на 20 декабря.