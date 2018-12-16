Воскресная парковка с сегодняшнего дня на наиболее загруженных улицах центра Москвы стала платной

Приказ мэрии об этом вступил в силу накануне.

Автовладельцам теперь стоит забыть о беззаботной возможности в воскресенье оставлять свою машину на улицах близ Арбата, Москва-Сити, Патриарших прудов и в районе Тверской. Максимальный тариф возрос до 380 рублей там, где еще недавно в будние дни час паркинга стоил 200. В том, что это предельная стоимость сомневается Михаил. О введении нового тарифа он осведомлен:

Воскресный паркинг стал платным на Петровке, Неглинной, в Романовом переулке. Кроме того, время на оплату парковки на всех улицах теперь будет составлять всего 5 минут вместо прежних пятнадцати. Для Даниила, владельца городского минивэна, новость о плате по дифференцированному тарифу стала неожиданностью.

В общей сложности, изменения тарифов произошли на 5% парковочных мест города – это улицы внутри Садового кольца и несколько точек у Третьего транспортного кольца. Всего 237 улиц. Житель Одинцово Валентин приехал в воскресенье в Москву с семьей. Машину поставил, выбрав одну из лакун, где плату все еще не взимают.

Определенный оптимизм в связи с новыми правилами высказала Оксана, она живет в Калошином переулке, неподалеку от театра Вахтангова и обладает резидентным разрешением на парковку.

По итогам прошлого года из всех платных парковок наибольшую годовую прибыль показали именно московские. Они принесли более 5 миллиардов рублей.

В новогодние праздники парковать машины на улицах с теперь ставшей платной стоянкой все-таки можно будет бесплатно.