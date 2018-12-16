Воскресная парковка с сегодняшнего дня на наиболее загруженных улицах центра Москвы стала платной
Приказ мэрии об этом вступил в силу накануне.
Автовладельцам теперь стоит забыть о беззаботной возможности в воскресенье оставлять свою машину на улицах близ Арбата, Москва-Сити, Патриарших прудов и в районе Тверской. Максимальный тариф возрос до 380 рублей там, где еще недавно в будние дни час паркинга стоил 200. В том, что это предельная стоимость сомневается Михаил. О введении нового тарифа он осведомлен:
Воскресный паркинг стал платным на Петровке, Неглинной, в Романовом переулке. Кроме того, время на оплату парковки на всех улицах теперь будет составлять всего 5 минут вместо прежних пятнадцати. Для Даниила, владельца городского минивэна, новость о плате по дифференцированному тарифу стала неожиданностью.
В общей сложности, изменения тарифов произошли на 5% парковочных мест города – это улицы внутри Садового кольца и несколько точек у Третьего транспортного кольца. Всего 237 улиц. Житель Одинцово Валентин приехал в воскресенье в Москву с семьей. Машину поставил, выбрав одну из лакун, где плату все еще не взимают.
Определенный оптимизм в связи с новыми правилами высказала Оксана, она живет в Калошином переулке, неподалеку от театра Вахтангова и обладает резидентным разрешением на парковку.
По итогам прошлого года из всех платных парковок наибольшую годовую прибыль показали именно московские. Они принесли более 5 миллиардов рублей.
В новогодние праздники парковать машины на улицах с теперь ставшей платной стоянкой все-таки можно будет бесплатно.
Комментарии4
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vitaly_n23 16 декабря 2018 | 13:26
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
vitaly_n23 16 декабря 2018 | 13:26
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
djuga 16 декабря 2018 | 13:26
Представляю себе насколько вырастет курьерская доставка - от пиццы и электроники до документов и продуктов. Если раньше курьер успевал за четверть часа решить эти вопросы, то сейчас, за пять минут точно не управится.
Это, конечно, полный абзац.
polsan 16 декабря 2018 | 13:33
Воскресная парковка с сегодняшнего дня на наиболее загруженных улицах центра Москвы стала платной
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Как повышение цен и отмена бесплатной парковки в выходные дни поможет разгрузить загруженные улицы в Центре остаётся загадкой!
Ничего с загрузкой улиц не изменится, просто станет больше на них тех среди паркующихся у кого денег больше в кармане и городские власти в накладе не останутся им больше перепадёт!