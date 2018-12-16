Причиной жесткой посадки вертолета под Томском стала сломанная стойка шасси. При этом, Ми-8, перевозивший вахтовиков-нефтяников, завалился набок и разрушился. Погибших нет, сказал «Эху» сотрудник пресс-службы МЧС, майор Евгений Пинчуков.

По факту крушения вертолета Томская транспортная прокуратура проводит проверку.