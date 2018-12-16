Причиной жесткой посадки вертолета под Томском стала сломанная стойка шасси
Причиной жесткой посадки вертолета под Томском стала сломанная стойка шасси. При этом, Ми-8, перевозивший вахтовиков-нефтяников, завалился набок и разрушился. Погибших нет, сказал «Эху» сотрудник пресс-службы МЧС, майор Евгений Пинчуков.
По факту крушения вертолета Томская транспортная прокуратура проводит проверку.
Комментарии2
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tanyaya 16 декабря 2018 | 13:22
Вертолёт разрушился, а пострадавших нет?
Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей.
vitaly_n23 16 декабря 2018 | 13:27
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