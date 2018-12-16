Десять россиян получили травмы при аварии автобуса в Швейцарии
Десять россиян получили травмы при аварии автобуса в Швейцарии. Об этом сообщил представитель посольства России Станислав Смирнов.
Автобус следовал из Италии, он врезался в ограждение трассы. Один человек погиб, 44 пострадали. Российские дипломаты также поддерживают связь с больницей, куда доставили россиян.
Комментарии4
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meteor1908 16 декабря 2018 | 13:20
Странно, кругом пишут о падении доходов россиян, а они по Швейцарии целыми автобусами шастают...
ЗЫ. В Цюрихе автобусы водят индусы. Было неожиданно увидеть, с их традиционными верованиями это как-то стрёмно.
vitaly_n23 16 декабря 2018 | 13:27
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
sprav77 16 декабря 2018 | 13:38
Богатых не жалко.
askol2016 16 декабря 2018 | 13:39
Половина путинистов уже в Швейцарии, куда ни плюнь