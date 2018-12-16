Десять россиян получили травмы при аварии автобуса в Швейцарии. Об этом сообщил представитель посольства России Станислав Смирнов.

Автобус следовал из Италии, он врезался в ограждение трассы. Один человек погиб, 44 пострадали. Российские дипломаты также поддерживают связь с больницей, куда доставили россиян.