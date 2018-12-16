Глава Новой православной церкви Украины получит томос от автокефалии в начале января
Глава Новой православной церкви Украины получит томос от автокефалии в начале января. Для этого митрополит Епифаний приглашен в Стамбул. Новая поместная церковь была учреждена вчера в ходе Объединительного собора. Против автокефалии выступает Москва.
Комментарии26
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kotbajune 16 декабря 2018 | 13:11
Сегодня томос получили, завтра Варфоломей, который с лёгкостью отменяет томосы 17 века, изменит свой, и пинком выпрет выбранного митрополита - вот вам и автокефалия
теперь эта какля прихожане Константинопольского патриархата, хрен им Киевского, и во главе этой банды, по решению Константинополя, стоит митрополит, хрен им, а не патриарха.
Кто теперь для этой какли патриарх, - тот в Стамбуле, а не в Киеве
даже миро больше освящать не имеют права , только покупка в Стамбуле, а оно у них считай дорогущее, привет самойстийщикам
Кстати, в ставрапигию Варфоломею независимые должны передать около 60 своих монастырей – это почти всё, что у них есть, вот вам и автокефалия делающая каклю свободной от их же прав… на всё. Никакая Москва даже не покушалось на подобное никогда
meteor1908 16 декабря 2018 | 13:17
kotbajune: а вам-то какая печаль? Вы что - мирянин полтавского уезда? Что за радость без конца заглядывать во двор соседа и возмущаться, как он репу сажает? Для начала почитали бы любое из Евангелий, например от Матфея (6:1): "не судите, да не судимы будете"...
vitaly_n23 16 декабря 2018 | 13:28
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kottigr1 16 декабря 2018 | 13:33
meteor1908: Вован Таврический - большого ума стратег.. ! Захватил Абхазию, Южную Осетию, Крым, Донбасс, но навсегда потерял Грузию и Украину..
Россия прибавилась теперь новыми "черными дырами", а грузины и украинцы состоялись как Независимые и Свободные народы..
kotbajune 16 декабря 2018 | 13:41
meteor1908: " например от Матфея (6:1): "не судите, да не судимы будете"..."
а ты знаешь о чём говорит Христос, не о суждениях, а о том, что по обычаям евреев того времени, чтобы не платить судье за споры, евреи брали в качестве арбитра (судьи) соседа
а обличать, сколько угодно, что и делал сам Христос
"
Порождения ехиднины! как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста."
(От Матфея 12:34)
так вот, образованец
meteor1908 16 декабря 2018 | 13:51
kotbajune: о, так вы отождествляете себя с Иисусом? И сами без греха? ну-ну. Я не удивлён, что от каких семинаристов разбегаются верующие.
kotbajune 16 декабря 2018 | 13:54
meteor1908: Где отождествление, негодник?
просто указано, что такое судить, и что такое суждение
впрочем метать бисер не надо
edyunia 16 декабря 2018 | 13:19
kotbajune: \\Сегодня томос получили, завтра Варфоломей, который с лёгкостью отменяет томосы 17 века\\
А скажи мне любезный, какое отношение имеет церковный документ (томос) семнадцатого века к светской организации созданной в 1943 году в атеистической стране?
kotbajune 16 декабря 2018 | 13:27
edyunia: А ты это спроси у Константинопольского патриархата, который не прерывал с нами евхаристического общения(знаешь что это такое?) никогда
тем самым признавая непрерывну премственность нашей
edyunia 16 декабря 2018 | 13:39
kotbajune: \\не прерывал с нами евхаристического общения\\
С кем было прерывать, не было никакой РПЦ МП до 1943 года? Да и на лохов из МП до сих пор бы никто не обращал никакого внимания не начав Гундяев залупаться.
kotbajune 16 декабря 2018 | 13:44
edyunia: "не было никакой РПЦ МП до 1943 года?"
Образованец безграмотный (4 декабря) 1917 года в Москве был избран Патриарх Тихон, признанный Константинополем
нельзя же быть таки безграмотным допухом
meteor1908 16 декабря 2018 | 13:53
kotbajune: так Константинополь теперь и киевского митрополита признаёт. Чем вы недовольны? "Ничто не делается помимо воли Отца моего"
kotbajune 16 декабря 2018 | 13:57
meteor1908: да дело в том, что вопреки канонам
посмотрим как его признают другие церкви, белоруссы сказали, что возможно только гражданское общение
meteor1908 16 декабря 2018 | 14:03
kotbajune: для Бога фиолетово кто что там признаёт. На Небесах нет деления на страны и конфессии.
kotbajune 16 декабря 2018 | 14:06
meteor1908: " для Бога фиолетово "
а вот Ап. Иаков другого мнения
"Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: "до ревности любит дух, живущий в нас "?
(Иакова 4:5)
до ревности, а не фиолетово, а значит важно не только во что, но и КАК веруют
kotbajune 16 декабря 2018 | 14:02
meteor1908: "Ничто не делается помимо воли Отца моего"
такого нет в евангелиях, образованец, а есть
Иоанн сказал в ответ: не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба.
(От Иоанна 3:27)
На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также.
(От Иоанна 5:19)
edyunia 16 декабря 2018 | 14:06
kotbajune: \\нельзя же быть таки безграмотным допухом\\
Грамотей, не подскажешь ли, куда потом делся этот Патриарх Тихон?
kotbajune 16 декабря 2018 | 14:08
edyunia: " не подскажешь ли, куда потом делся этот Патриарх Тихон?"
А Христа вообще распяли, а всех Апосолов, кроме Иоанна (да и то под вопросом) тоже казнили... не слышал?
И что из этого следует в отношении Церкви?
Лопушок не подумал
guzapaya 16 декабря 2018 | 13:20
kotbajune: твой патриарх сидит в москве.какие твои преференции от этого?докажи нам, убогим, что это хорошо.Не можешь.А срать на все вокруг-это ты герой.Котбаюн-просто серун.
dsa_dsf 16 декабря 2018 | 13:22
kotbajune: успокойся, приложи к жопе подорожник
able_seamans 16 декабря 2018 | 13:40
kotbajune: Новая методичка пошла по всем веткам? Но это же ничего не меняет а только доставляет массу удовольчтвия от скрежета зубов портянок.
d_uce 16 декабря 2018 | 13:57
kotbajune: угомонись уже, гражданин Гундяев. иди вина попей, что ли.
alena01 16 декабря 2018 | 13:58
kotbajune:
Какое горе...
А вы, видимо, как раз на варке елея подъедались???
А теперь все???
Беда...
freshener 16 декабря 2018 | 13:36
Томос от автокефалии?
Фрейд в восторге.
holic 16 декабря 2018 | 14:01
И никто не говорит, что РПЦ - теперь дочка Киева. У РПЦ нет Томоса. И просить его прийдется у Киева...
zukero_ 16 декабря 2018 | 14:04
Против автокефалии выступает Москва.
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Дык оно и понятно. У Гундяева такой бизнес трещит по швам. А у гебни уменьшается инструмент для промывки "братских" мозгов русским миром.