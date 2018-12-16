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13:00, 16 декабря 2018

Глава Новой православной церкви Украины получит томос от автокефалии в начале января

Глава Новой православной церкви Украины получит томос от автокефалии в начале января. Для этого митрополит Епифаний приглашен в Стамбул. Новая поместная церковь была учреждена вчера в ходе Объединительного собора. Против автокефалии выступает Москва.

Комментарии

26

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kotbajune 16 декабря 2018 | 13:11


Сегодня томос получили, завтра Варфоломей, который с лёгкостью отменяет томосы 17 века, изменит свой, и пинком выпрет выбранного митрополита - вот вам и автокефалия

теперь эта какля прихожане Константинопольского патриархата, хрен им Киевского, и во главе этой банды, по решению Константинополя, стоит митрополит, хрен им, а не патриарха.

Кто теперь для этой какли патриарх, - тот в Стамбуле, а не в Киеве

даже миро больше освящать не имеют права , только покупка в Стамбуле, а оно у них считай дорогущее, привет самойстийщикам

Кстати, в ставрапигию Варфоломею независимые должны передать около 60 своих монастырей – это почти всё, что у них есть, вот вам и автокефалия делающая каклю свободной от их же прав… на всё. Никакая Москва даже не покушалось на подобное никогда

meteor1908 16 декабря 2018 | 13:17

kotbajune: а вам-то какая печаль? Вы что - мирянин полтавского уезда? Что за радость без конца заглядывать во двор соседа и возмущаться, как он репу сажает? Для начала почитали бы любое из Евангелий, например от Матфея (6:1): "не судите, да не судимы будете"...

vitaly_n23 16 декабря 2018 | 13:28


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kottigr1 16 декабря 2018 | 13:33

meteor1908: Вован Таврический - большого ума стратег.. ! Захватил Абхазию, Южную Осетию, Крым, Донбасс, но навсегда потерял Грузию и Украину..
Россия прибавилась теперь новыми "черными дырами", а грузины и украинцы состоялись как Независимые и Свободные народы..

kotbajune 16 декабря 2018 | 13:41

meteor1908: " например от Матфея (6:1): "не судите, да не судимы будете"..."

а ты знаешь о чём говорит Христос, не о суждениях, а о том, что по обычаям евреев того времени, чтобы не платить судье за споры, евреи брали в качестве арбитра (судьи) соседа

а обличать, сколько угодно, что и делал сам Христос

"
Порождения ехиднины! как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста."
(От Матфея 12:34)

так вот, образованец

meteor1908 16 декабря 2018 | 13:51

kotbajune: о, так вы отождествляете себя с Иисусом? И сами без греха? ну-ну. Я не удивлён, что от каких семинаристов разбегаются верующие.

kotbajune 16 декабря 2018 | 13:54

meteor1908: Где отождествление, негодник?

просто указано, что такое судить, и что такое суждение

впрочем метать бисер не надо

edyunia 16 декабря 2018 | 13:19

kotbajune: \\Сегодня томос получили, завтра Варфоломей, который с лёгкостью отменяет томосы 17 века\\
А скажи мне любезный, какое отношение имеет церковный документ (томос) семнадцатого века к светской организации созданной в 1943 году в атеистической стране?

kotbajune 16 декабря 2018 | 13:27

edyunia: А ты это спроси у Константинопольского патриархата, который не прерывал с нами евхаристического общения(знаешь что это такое?) никогда

тем самым признавая непрерывну премственность нашей

edyunia 16 декабря 2018 | 13:39

kotbajune: \\не прерывал с нами евхаристического общения\\
С кем было прерывать, не было никакой РПЦ МП до 1943 года? Да и на лохов из МП до сих пор бы никто не обращал никакого внимания не начав Гундяев залупаться.

kotbajune 16 декабря 2018 | 13:44

edyunia: "не было никакой РПЦ МП до 1943 года?"

Образованец безграмотный (4 декабря) 1917 года в Москве был избран Патриарх Тихон, признанный Константинополем

нельзя же быть таки безграмотным допухом

meteor1908 16 декабря 2018 | 13:53

kotbajune: так Константинополь теперь и киевского митрополита признаёт. Чем вы недовольны? "Ничто не делается помимо воли Отца моего"

kotbajune 16 декабря 2018 | 13:57

meteor1908: да дело в том, что вопреки канонам

посмотрим как его признают другие церкви, белоруссы сказали, что возможно только гражданское общение

meteor1908 16 декабря 2018 | 14:03

kotbajune: для Бога фиолетово кто что там признаёт. На Небесах нет деления на страны и конфессии.

kotbajune 16 декабря 2018 | 14:06

meteor1908: " для Бога фиолетово "

а вот Ап. Иаков другого мнения

"Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: "до ревности любит дух, живущий в нас "?
(Иакова 4:5)

до ревности, а не фиолетово, а значит важно не только во что, но и КАК веруют

kotbajune 16 декабря 2018 | 14:02

meteor1908: "Ничто не делается помимо воли Отца моего"

такого нет в евангелиях, образованец, а есть




Иоанн сказал в ответ: не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба.
(От Иоанна 3:27)
На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также.
(От Иоанна 5:19)

edyunia 16 декабря 2018 | 14:06

kotbajune: \\нельзя же быть таки безграмотным допухом\\
Грамотей, не подскажешь ли, куда потом делся этот Патриарх Тихон?

kotbajune 16 декабря 2018 | 14:08

edyunia: " не подскажешь ли, куда потом делся этот Патриарх Тихон?"

А Христа вообще распяли, а всех Апосолов, кроме Иоанна (да и то под вопросом) тоже казнили... не слышал?

И что из этого следует в отношении Церкви?

Лопушок не подумал

guzapaya 16 декабря 2018 | 13:20

kotbajune: твой патриарх сидит в москве.какие твои преференции от этого?докажи нам, убогим, что это хорошо.Не можешь.А срать на все вокруг-это ты герой.Котбаюн-просто серун.

dsa_dsf 16 декабря 2018 | 13:22

kotbajune: успокойся, приложи к жопе подорожник

able_seamans 16 декабря 2018 | 13:40

kotbajune: Новая методичка пошла по всем веткам? Но это же ничего не меняет а только доставляет массу удовольчтвия от скрежета зубов портянок.

d_uce 16 декабря 2018 | 13:57

kotbajune: угомонись уже, гражданин Гундяев. иди вина попей, что ли.

alena01 16 декабря 2018 | 13:58

kotbajune:
Какое горе...
А вы, видимо, как раз на варке елея подъедались???
А теперь все???
Беда...

(комментарий скрыт)

freshener 16 декабря 2018 | 13:36

Томос от автокефалии?
Фрейд в восторге.

holic 16 декабря 2018 | 14:01

И никто не говорит, что РПЦ - теперь дочка Киева. У РПЦ нет Томоса. И просить его прийдется у Киева...

zukero_ 16 декабря 2018 | 14:04

Против автокефалии выступает Москва.
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Дык оно и понятно. У Гундяева такой бизнес трещит по швам. А у гебни уменьшается инструмент для промывки "братских" мозгов русским миром.

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