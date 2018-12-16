Церемония инаугурации нового президента Грузии начнется сегодня в Телави (в 14:00 по Москве). Оппозиционные силы страны готовятся провести акции протеста в нескольких городах.

Ранее дорогу в Телави перекрыла полиция, чтобы автоколонна оппозиционеров не могла попасть в центр города. Сейчас дорога открыта, конфликтов не наблюдается.