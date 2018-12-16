Церемония инаугурации нового президента Грузии начнется сегодня в Телави
Церемония инаугурации нового президента Грузии начнется сегодня в Телави (в 14:00 по Москве). Оппозиционные силы страны готовятся провести акции протеста в нескольких городах.
Ранее дорогу в Телави перекрыла полиция, чтобы автоколонна оппозиционеров не могла попасть в центр города. Сейчас дорога открыта, конфликтов не наблюдается.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_n23 16 декабря 2018 | 13:28
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.