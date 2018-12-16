В Приморье завершилось голосование на повторных губернаторских выборах. В избирательной комиссии региона информации о нарушениях не поступало, сказал «Эху» член Центризбиркома Евгений Шевченко.

Шевченко добавил, что большинство сообщений о нарушениях в соцсетях являются фейковыми, однако уже известно, что полиция Владивостока задержала мужчину, который скупал голоса избирателей. Об этом «Эху» рассказала член СПЧ Екатерина Винокурова.

Явка на выборах губернатора Приморья за два часа до закрытия участков приблизилась к 40%. Об этом сообщил краевой избирком. Там отметили, что явка более чем на 10% превышает показатели сентября, когда в регионе проходили первые губернаторские выборы.

Голосование за нового губернатора в Приморье в сентябре проходило в два тура. В первом уверенную победу одержал тогдашний врио главы края, единоросс Андрей Тарасенко. Однако во втором туре, прошедшем через неделю, его едва не опередил кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Он до последнего лидировал в голосовании, опережая представителя правящей партии на 6%. Однако после обработки последних 5% протоколов Тарасенко резко вырвался вперед и опередил коммуниста на 1,5%. При этом в КПРФ жаловались на массовые нарушения и фальсификации в пользу единоросса на 19 участках. В Центризбиркоме же решили полностью отменить результаты губернаторских выборов в Приморье и назначили новое голосование на декабрь. Тарасенко же подал в отставку, и вместо него временным главой края стал руководитель Сахалинской области Олег Кожемяко. В свою очередь, Андрей Ищенко, который пошел на новые выборы самовыдвиженцем, не был допущен из-за брака в подписях избирателей и муниципальных депутатов.

Из кандидатов, участвовавших в выборах в Приморье в сентябре, за пост губернатора борется только депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Андрейченко. Три месяца назад он занял только четвертое место, набрав чуть более 9%.