Перед праздниками у россиян будет шестидневная рабочая неделя. О предстоящих каникулах напомнил Роструд. Новогодние выходные начнутся в воскресенье, 30 декабря, и завершатся во вторник, 8 января. Таким образом, первая рабочая неделя нового года будет трехдневной.