Перед праздниками у россиян будет шестидневная рабочая неделя
Перед праздниками у россиян будет шестидневная рабочая неделя. О предстоящих каникулах напомнил Роструд. Новогодние выходные начнутся в воскресенье, 30 декабря, и завершатся во вторник, 8 января. Таким образом, первая рабочая неделя нового года будет трехдневной.
Комментарии4
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prostotak123 16 декабря 2018 | 12:51
Это они так думают, что будет...На самом деле начальство уедет на каникулы, а половина работничков успеет у них отпроситься. Другая же половина, решая личные дела, бухая на работе, готовясь к корпоративам и бухая на них, усиленно будут делать вид, что работают. Ну и кому этот цирк нужен?
vitaly_n23 16 декабря 2018 | 12:56
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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ihor_syvoryj 16 декабря 2018 | 13:03
Наступает священньій российский месяц "Вдрабадан"!
curhatuy6 16 декабря 2018 | 13:17
Как говорится - как встретишь, так проведешь весь год. Многие, заведясь на 24 декабря, не могут остановится до Крещения. Так в состоянии скотины проводят год. А со скотиной что хочешь, то и делай. Что и происходит:)))