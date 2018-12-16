В Калифорнии полностью отменен режим эвакуации из-за пожара
В Калифорнии полностью отменен режим эвакуации из-за пожара. В субботу жителям затронутых огнем районов разрешили вернуться в свои дома, сообщает ТАСС со ссылкой на управление шерифа. Тем, кто на постоянной основе в округе не проживает, разрешат въезд утром в воскресенье.
Лесные пожары в штате бушевали с начала ноября. Огонь уничтожил почти 14 тысяч жилых домов. По меньшей мере, 85 человек пострадали, полтысячи числятся без вести пропавшими. Американские власти назвали пожар самым смертоносным в истории штата.
Комментарии2
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pedya_porosenok 16 декабря 2018 | 12:54
...разрешили вернуться в свои дома... типа этого:
- Сидят на свалке два бомжа.
Один вдруг спрашивает:
— У тебя глисты есть?
— Ты чо, забыл? Вчера вместе последнего съели!
vitaly_n23 16 декабря 2018 | 12:56
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