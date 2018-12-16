В Калифорнии полностью отменен режим эвакуации из-за пожара. В субботу жителям затронутых огнем районов разрешили вернуться в свои дома, сообщает ТАСС со ссылкой на управление шерифа. Тем, кто на постоянной основе в округе не проживает, разрешат въезд утром в воскресенье.

Лесные пожары в штате бушевали с начала ноября. Огонь уничтожил почти 14 тысяч жилых домов. По меньшей мере, 85 человек пострадали, полтысячи числятся без вести пропавшими. Американские власти назвали пожар самым смертоносным в истории штата.