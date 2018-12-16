Блок Никола Пашиняна выиграл внеочередные парламентские выборы в Армении. Согласно последним данным, которые приводит ЦИК страны, блок «Мой шаг» набрал более 70% голосов. Отмечается, что явка в ходе текущего голосования стала самой низкой в Армении за последние несколько лет.

В выборах принимали участие девять партий и два политических блока.