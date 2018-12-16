Блок Никола Пашиняна выиграл внеочередные парламентские выборы в Армении
Блок Никола Пашиняна выиграл внеочередные парламентские выборы в Армении. Согласно последним данным, которые приводит ЦИК страны, блок «Мой шаг» набрал более 70% голосов. Отмечается, что явка в ходе текущего голосования стала самой низкой в Армении за последние несколько лет.
В выборах принимали участие девять партий и два политических блока.
Комментарии4
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a_buvgrobu 16 декабря 2018 | 12:47
К лучшему или к худшему повернулась жизнь в Армении, интересно? новостей чтото нет в рос СМИ. довольны ли армяне?
fedor57 16 декабря 2018 | 12:56
a_buvgrobu: они по крайней мере добились смены узурпационной власти и этим довольны. А выводы по новой власти пока рано делать - выборы только прошли.
vitaly_n23 16 декабря 2018 | 12:56
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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sergirusso 16 декабря 2018 | 12:54
На парламентских выборах 2007 года Пашинян был первым номером в списке блока «Импичмент», требовавшего отставки президента Роберта Кочаряна и премьера Сержа Саргсяна[10][11]. В итоге блок занял 12-е место, набрав 1,29 % голосов (более 17 тысяч избирателей). А вы говорите - Навальный все никак не раскрутится...