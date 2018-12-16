В Грузии сегодня пройдет инаугурация нового президента
Церемония состоится в городе Телави на востоке страны. Присягу принесет Саломе Зурабишвили. Она станет первой женщиной, возглавившей Грузию. Кандидат, поддержанная правящей партией «Грузинская мечта», одержала победу во втором туре выборов, набрав почти 60% голосов. По данным Интерфакса, в Телави стекаются представители оппозиции. Они планируют провести акцию с требованием аннулирования итогов президентских выборов.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_n23 16 декабря 2018 | 12:57
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.