Глава новой Украинской церкви будет назван «митрополитом Киевским и всея Украины»
Об этом написал пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата. Накануне в Киеве на объединительном соборе руководителем новой автокефальной церкви был избран митрополит Епифаний. В следующем месяце он должен получить томос от Вселенского патриарха Варфоломея.
Сама церковь получила название Православная церковь Украины. РПЦ итоги объединительного собора не признала.
Комментарии36
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andreyoo 16 декабря 2018 | 12:34
Филарета немного жаль.
Он же балотировался на Патриарха РПЦ. Не прошел. Но тут представился шанс сбацать свою патриархию. Добивался хоть какой легитимности. И опять... не судьба. Не любит его Господь. Ни русский, ни украинский.
kottigr1 16 декабря 2018 | 12:36
andreyoo: Получили КГБшники в рясах пинок под зад на Украине..
andreyoo 16 декабря 2018 | 12:42
kottigr1: Получили КГБшники в рясах пинок под зад на Украине..
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Как? То что две раскольнические церкви слились и провели ребрендинг это еще не пинок.
Пинок будет когда СБУшники в рясах реально кого-то их УПЦ закроют, кого-то заставят бежать, имущество отберут...
Это, кстати, было уже. Напомнить как те ребята кончили?
kotbajune 16 декабря 2018 | 12:50
"Глава новой Украинской церкви будет назван «митрополитом Киевским и всея Украины»"
как и было предсказано, кроме того
Сегодня томос получили, завтра Варфоломей, который с лёгкостью отменяет томосы 17 века, изменит свой, и пинком выпрет выбранного митрополита - вот вам и автокефалия
теперь эта какля прихожане Константинопольского патриархата, хрен им Киевского, и во главе этой банды, по решению Константинополя, стоит митрополит, хрен им, а не патриарха.
Кто теперь для этой какли патриарх, - тот в Стамбуле, а не в Киеве
даже миро больше освящать не имеют права , только покупка в Стамбуле, а оно у них считай дорогущее, привет самойстийщикам
Кстати, в ставрапигию Варфоломею независимые должны передать около 60 своих монастырей – это почти всё, что у них есть, вот вам и автокефалия делающая каклю свободной от их же прав… на всё. Никакая Москва даже не покушалось на подобное никогда
captainobvious 16 декабря 2018 | 12:57
kotbajune: если называть вещи своими именами, то патриарх Константинопольский пытается под шумок отжать Украину у патриарха Московского... ни о какой независимости и автокефалии речи как не шло, так и не идет.
kotbajune 16 декабря 2018 | 12:59
captainobvious:
Совершенно верно, хитропопые каклы думали, что они опять всех об... , а Варфоломей их как детей вокруг пальца, да не раз
zor 16 декабря 2018 | 14:08
kotbajune: Размазывать пьяные слезы и сопли по лицу вы только и умеете.Ушла от вас Украина.Факт.
Смиритесь и покайтесь.
gadbatat 16 декабря 2018 | 13:08
captainobvious:
уже отжал
captainobvious 16 декабря 2018 | 13:56
gadbatat: отжал он разве что УПЦ КП и УАПЦ, так они и раньше сами по себе были... а УПЦ МП Варфоломея послала далеко и надолго.
kapitonovih_37 16 декабря 2018 | 13:33
"и все Украины"...короче, каклы окончательно признались. что они не Русь...
able_seamans 16 декабря 2018 | 13:14
kotbajune: Тяф-тяф. Вот что только слышно от портянок. После состоявшегося собора спикер УПЦ КП рассказал, что будет с Московским патриархатом после объединения УПЦ КП и УАПЦ.
По его словам, предстоятелю МП Онуфрию пришло письмо от Вселенского патриарха, в котором говорится о потере главой УПЦ МП своего титула после объединения КП и УАПЦ.
"С момента избрания канонического предстоятеля Православной церкви Украины он теряет право на этот титул с точки зрения Вселенского православия. Присутствие Московского патриархата на территории Украины уже не соответствует канонам, а канонам соответствует пребывания в поместной Украинской православной церкви", – сказал спикер.
vitaly_n23 16 декабря 2018 | 12:57
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nadiama 16 декабря 2018 | 12:42
andreyoo: согласно Уставу, у УПЦ не будет Патриарха.. Епифаний - глава церкви в должности митрополита Киевского и Украины, но он не имеет статуса Патриарха
parasuk_ 16 декабря 2018 | 12:47
nadiama: а чего так? Вот у болгар есть патриарх, а украинцы, получается, рылом не вышли :)
nadiama 16 декабря 2018 | 12:59
parasuk_: сама не пойму)) Вроде бы, пишут, на "начальном этапе" Патриарха пока не будет.. и Миро будут варить пока в Константинополе .. остальное всё выдадут ))
Выходит УПЦ- что-то вроде ясельной группы детского сада, что-ли?
meteor1908 16 декабря 2018 | 13:12
parasuk_: у поляков тоже митрополит и что?
parasuk_ 16 декабря 2018 | 12:42
andreyoo: Тперь ему придется свои длинные титулы записать на бумагу и засунуть поглубже в задницу. Вместе с мриями о патриаршем достоинстве. Дедушка старый, может и не пережить такого испытания :)
ivar1964 16 декабря 2018 | 12:52
andreyoo: А баллотировался ли? Официальных данных, конечно, нет, но уже давно неофициально говорилось, что он не будет кандидатом. Причем это было его решение. Он его принял по той причине, что для многих его кандидатура стала бы камнем преткновения из-за неоднозначности его карьеры. Он принял мудрое решение, которое пойдет на пользу Церкви, обуздав тщеславие.
kotbajune 16 декабря 2018 | 12:55
ivar1964: "Он принял мудрое решение, которое пойдет на пользу Церкви, обуздав тщеславие."
не говорите гом, пока....
Денисенко не будет рассекать по Киеву в патриаршем куколе
andreyoo 16 декабря 2018 | 13:03
ivar1964: А баллотировался ли?
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"Балотировался" он еще в 1990 году на Патриарха РПЦ. После смерти Пимена. Но выбрали Алексия 2.
А тут 1991. Украина. И он святее всех святых.
ivar1964 16 декабря 2018 | 13:10
andreyoo: Мы же говорим о сегодняшних событиях, а не о том, что было 30 лет назад. Опять же, он не выдвигал свою кандидатуру сам - при избрании Патриарха самовыдвиженцев нет - его выдвигали другие (понятно, что не без его согласия) - стало быть, обвинять его в том, что прошла другая кандидатура причин нет. Это нормально. Даже в Церкви при выборе желательно иметь нескольких кандидатов.
andreyoo 16 декабря 2018 | 13:44
ivar1964: стало быть, обвинять его в том, что прошла другая кандидатура причин нет.
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Конечно же нет. ;). Но большинсьву он не нравилмя уже тогда. А он, кстати, после смерти Пимена был местоблюстителем, И.о. иначе говоря. А и.о. всегда первый кандидат. Но иерархи РПЦ уже тогда видели его низенькую сущность.
А так-то да, че его обвинять? Обвинять надо всех тех кто не голосовал.
andreyoo 16 декабря 2018 | 13:47
andreyoo: Мы же говорим о сегодняшних событиях, а не о том, что было 30 лет назад.
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Это вы говорите.
Но я-то в трпике говорил о тех событиях. Что Филарета еще тогда обломали. Чем нанесли ему душевную рану.
Интересно, стань он тогда Патриархом, поддерживал бы сейчас Томос ПЦУ?
skuller 16 декабря 2018 | 12:38
" После того, как турецкий поп, постучал своей обрезанной в мечети елдой по чубатым бестолковкам, через сколько селючье поймет, что это зрада и коварный план Путина?
1. Через месяц
2. Год
3. Сдохнi ,вата, раб Путла"
able_seamans 16 декабря 2018 | 13:20
skuller: Пупая скотина, ты бы хоть поинтересовался кто по национальности Варфоломей, прежде чем выставлять на просмешище свои кривляния. Он ГРЕК !!! а ты тупой одноизвилинный бот, неизвестного подзаборного происхождения. Разницу чувствуешь?
skuller 16 декабря 2018 | 13:50
able_seamans: Шароварник, а попы-граждане Украины, ставшие московскими попапи тоже самое или нет? Шо там вам хохлоботам по этому поводу Стец в методичках пишет?
parasuk_ 16 декабря 2018 | 12:39
А про Русь даже не упоминается. Такая оплеуха томосекам и их филарету, который скрепя извилинами себе аж два титула сочинил :)
oneoretwo 16 декабря 2018 | 12:41
...действительно: просто откровенная паранойя с крестом на пузе...
...вторую неделю плешивые воют в голос про украинскую церковь... в чем дело то ?
верующие, если оне действительно верующие, разберуться сами в своих клубных делах...
в стране что, проблем не осталось ?...
able_seamans 16 декабря 2018 | 13:28
oneoretwo: А это то же как серпом по яйцам, недоимперия опять получила по своей наглой харе. Вон сколько пригожинского дерьма в этих ветках и все «знатоки» церковных дел и обрядов.
freshener 16 декабря 2018 | 13:28
oneoretwo: ты сам-то из какой страны пишешь, албанец?
foma55 16 декабря 2018 | 12:46
Что за истерический вопль доносится из РПЦ?! Крохотная Грузия и Армения имеют автокефалию, почему же братской Украине не иметь?
igor919191 16 декабря 2018 | 12:50
А че не Всемирный или даже всея Галактический? Один хрен, дальше Киевской епархии его не видно.
homa_brutt 16 декабря 2018 | 12:58
Навеяло:
/Мельников Глеб Яковлевич является трижды Героем Мира. Имеет право ношения на левой и правой груди всех существующих медалей, значков и всех блестящих предметов. Имеет право получать обмундировпние по первому сроку. Партизанская кличка "Дубинин Глеб Яковлевич" "Чапаевец"./
Г. В. Морозова , В. А Ромасенко "Нервные и психические болезни".
nestor199 16 декабря 2018 | 12:59
Митрополит получит Томас? Это укатайка .........................
parasuk_ 16 декабря 2018 | 13:06
А с другой стороны, если есть глобус украины, то митрополит всей украины это круче чем римский папа. Наверное, надо поздравить соседей с очередной перемогой. Честно заслужили :)
delovoy_podolsk 16 декабря 2018 | 13:36
Как ни старались чекисты превратить православие в "свою" религию, но так и не смогли. А неудача была заложена изначально. Чекисты очень далеки от понимания сути этой темы (как впрочем и всего остального). Их, рано или поздно, ждёт фиаско на всех направлениях. Их обманула своя собственная уверенность в том, что они понимают мироустройство, а уж, такой "пещерный примитив" (в их понимании), как вероисповедание и подавно! Но, увы, орешек оказался намного крепче. Чекистов обманула поведение церковнослужителей, так легко предающих свои же собственные постулаты учения, но не учли, что организация - Церковь, это всего-лишь вершина айсберга. Они считали, что замени всех попов на чекистов - дело в шляпе. Заменили. И пошли попы компрометировать религию, и трахаться прилюдно и сребролюбствовать и сладостравствать всенародно, а до этого они, что святыми были? Чекисты плохо читали "Сказку о попе и работнике Балде", там давным давно, ещё Пушкин прописал этого попа, как лицемера. А Ватиканские кардиналы? Это же вообще скопище каких-то извращенцев! Гадюшник, одним словом. И что?.. Люди они не меняются. В этом вся и штука, в этом вся и тайна. Потому, что от организации церковной, духовное учение не зависит, поскольку оно "разговаривает" с индивидуумом. Отдельный человек - его собеседник, без посредников и учителей. Бери книгу и читай. И всё, и сам думай, и сам делай выводы. На этом всё стоит. И пока есть слово, будет и дело, которое рано или поздно любое человеческое зло перешагнёт и пойдёт дальше. Бороться с религией - это всё равно, что бороться с возникающим у человека желанием узнать по большому счёту: "А для чего я на свет родился? В чём моя задача?" Это просто на дальней перспективе непобедимо, поскольку этот вопрос вечен. Чекисты желают, как та старуха, стать владычицей морскою и, чтобы золотая рыбка была у них на побегушках. Наивные, но очень опасные кретины. Много ещё бед людям принесут.