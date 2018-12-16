Z Архив новостей новости
5 36 6 1774
12:30, 16 декабря 2018

Глава новой Украинской церкви будет назван «митрополитом Киевским и всея Украины»

Об этом написал пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата. Накануне в Киеве на объединительном соборе руководителем новой автокефальной церкви был избран митрополит Епифаний. В следующем месяце он должен получить томос от Вселенского патриарха Варфоломея.

Сама церковь получила название Православная церковь Украины. РПЦ итоги объединительного собора не признала.

Комментарии

36

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

andreyoo 16 декабря 2018 | 12:34

Филарета немного жаль. 
Он же балотировался на Патриарха РПЦ. Не прошел. Но тут представился шанс сбацать свою патриархию. Добивался хоть какой легитимности. И опять... не судьба. Не любит его Господь. Ни русский, ни украинский.

kottigr1 16 декабря 2018 | 12:36

andreyoo: Получили КГБшники в рясах пинок под зад на Украине..

andreyoo 16 декабря 2018 | 12:42

kottigr1: Получили КГБшники в рясах пинок под зад на Украине..
---
Как? То что две раскольнические церкви слились и провели ребрендинг это еще не пинок.
Пинок будет когда СБУшники в рясах реально кого-то их УПЦ закроют, кого-то заставят бежать, имущество отберут...

Это, кстати, было уже. Напомнить как те ребята кончили?

kotbajune 16 декабря 2018 | 12:50

"Глава новой Украинской церкви будет назван «митрополитом Киевским и всея Украины»"

как и было предсказано, кроме того


Сегодня томос получили, завтра Варфоломей, который с лёгкостью отменяет томосы 17 века, изменит свой, и пинком выпрет выбранного митрополита - вот вам и автокефалия

теперь эта какля прихожане Константинопольского патриархата, хрен им Киевского, и во главе этой банды, по решению Константинополя, стоит митрополит, хрен им, а не патриарха.

Кто теперь для этой какли патриарх, - тот в Стамбуле, а не в Киеве

даже миро больше освящать не имеют права , только покупка в Стамбуле, а оно у них считай дорогущее, привет самойстийщикам

Кстати, в ставрапигию Варфоломею независимые должны передать около 60 своих монастырей – это почти всё, что у них есть, вот вам и автокефалия делающая каклю свободной от их же прав… на всё. Никакая Москва даже не покушалось на подобное никогда

captainobvious 16 декабря 2018 | 12:57

kotbajune: если называть вещи своими именами, то патриарх Константинопольский пытается под шумок отжать Украину у патриарха Московского... ни о какой независимости и автокефалии речи как не шло, так и не идет.

kotbajune 16 декабря 2018 | 12:59

captainobvious:

Совершенно верно, хитропопые каклы думали, что они опять всех об... , а Варфоломей их как детей вокруг пальца, да не раз

zor 16 декабря 2018 | 14:08

kotbajune: Размазывать пьяные слезы и сопли по лицу вы только и умеете.Ушла от вас Украина.Факт.
Смиритесь и покайтесь.

gadbatat 16 декабря 2018 | 13:08

captainobvious:
уже отжал

captainobvious 16 декабря 2018 | 13:56

gadbatat: отжал он разве что УПЦ КП и УАПЦ, так они и раньше сами по себе были... а УПЦ МП Варфоломея послала далеко и надолго.

kapitonovih_37 16 декабря 2018 | 13:33

"и все Украины"...короче, каклы окончательно признались. что они не Русь...

able_seamans 16 декабря 2018 | 13:14

kotbajune: Тяф-тяф. Вот что только слышно от портянок. После состоявшегося собора спикер УПЦ КП рассказал, что будет с Московским патриархатом после объединения УПЦ КП и УАПЦ.
По его словам, предстоятелю МП Онуфрию пришло письмо от Вселенского патриарха, в котором говорится о потере главой УПЦ МП своего титула после объединения КП и УАПЦ.
"С момента избрания канонического предстоятеля Православной церкви Украины он теряет право на этот титул с точки зрения Вселенского православия. Присутствие Московского патриархата на территории Украины уже не соответствует канонам, а канонам соответствует пребывания в поместной Украинской православной церкви", – сказал спикер.

vitaly_n23 16 декабря 2018 | 12:57


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.









nadiama 16 декабря 2018 | 12:42

andreyoo: согласно Уставу, у УПЦ не будет Патриарха.. Епифаний - глава церкви в должности митрополита Киевского и Украины, но он не имеет статуса Патриарха

parasuk_ 16 декабря 2018 | 12:47

nadiama: а чего так? Вот у болгар есть патриарх, а украинцы, получается, рылом не вышли :)

nadiama 16 декабря 2018 | 12:59

parasuk_: сама не пойму)) Вроде бы, пишут, на "начальном этапе" Патриарха пока не будет.. и Миро будут варить пока в Константинополе .. остальное всё выдадут ))
Выходит УПЦ- что-то вроде ясельной группы детского сада, что-ли?

meteor1908 16 декабря 2018 | 13:12

parasuk_: у поляков тоже митрополит и что?

parasuk_ 16 декабря 2018 | 12:42

andreyoo: Тперь ему придется свои длинные титулы записать на бумагу и засунуть поглубже в задницу. Вместе с мриями о патриаршем достоинстве. Дедушка старый, может и не пережить такого испытания :)

ivar1964 16 декабря 2018 | 12:52

andreyoo: А баллотировался ли? Официальных данных, конечно, нет, но уже давно неофициально говорилось, что он не будет кандидатом. Причем это было его решение. Он его принял по той причине, что для многих его кандидатура стала бы камнем преткновения из-за неоднозначности его карьеры. Он принял мудрое решение, которое пойдет на пользу Церкви, обуздав тщеславие.

kotbajune 16 декабря 2018 | 12:55

ivar1964: "Он принял мудрое решение, которое пойдет на пользу Церкви, обуздав тщеславие."

не говорите гом, пока....

Денисенко не будет рассекать по Киеву в патриаршем куколе

andreyoo 16 декабря 2018 | 13:03

ivar1964: А баллотировался ли? 
---
"Балотировался" он еще в 1990 году на Патриарха РПЦ. После смерти Пимена. Но выбрали Алексия 2.
А тут 1991. Украина. И он святее всех святых.

ivar1964 16 декабря 2018 | 13:10

andreyoo: Мы же говорим о сегодняшних событиях, а не о том, что было 30 лет назад. Опять же, он не выдвигал свою кандидатуру сам - при избрании Патриарха самовыдвиженцев нет - его выдвигали другие (понятно, что не без его согласия) - стало быть, обвинять его в том, что прошла другая кандидатура причин нет. Это нормально. Даже в Церкви при выборе желательно иметь нескольких кандидатов.

andreyoo 16 декабря 2018 | 13:44

ivar1964: стало быть, обвинять его в том, что прошла другая кандидатура причин нет.
---
Конечно же нет. ;). Но большинсьву он не нравилмя уже тогда. А он, кстати, после смерти Пимена был местоблюстителем, И.о. иначе говоря. А и.о. всегда первый кандидат. Но иерархи РПЦ уже тогда видели его низенькую сущность.
А так-то да, че его обвинять? Обвинять надо всех тех кто не голосовал.

andreyoo 16 декабря 2018 | 13:47

andreyoo: Мы же говорим о сегодняшних событиях, а не о том, что было 30 лет назад. 
---
Это вы говорите.
Но я-то в трпике говорил о тех событиях. Что Филарета еще тогда обломали. Чем нанесли ему душевную рану.
Интересно, стань он тогда Патриархом, поддерживал бы сейчас Томос ПЦУ?

skuller 16 декабря 2018 | 12:38

" После того, как турецкий поп, постучал своей обрезанной в мечети елдой по чубатым бестолковкам, через сколько селючье поймет, что это зрада и коварный план Путина?
1. Через месяц
2. Год
3. Сдохнi ,вата, раб Путла"

able_seamans 16 декабря 2018 | 13:20

skuller: Пупая скотина, ты бы хоть поинтересовался кто по национальности Варфоломей, прежде чем выставлять на просмешище свои кривляния. Он ГРЕК !!! а ты тупой одноизвилинный бот, неизвестного подзаборного происхождения. Разницу чувствуешь?

skuller 16 декабря 2018 | 13:50

able_seamans: Шароварник, а попы-граждане Украины, ставшие московскими попапи тоже самое или нет? Шо там вам хохлоботам по этому поводу Стец в методичках пишет?

parasuk_ 16 декабря 2018 | 12:39

А про Русь даже не упоминается. Такая оплеуха томосекам и их филарету, который скрепя извилинами себе аж два титула сочинил :)

oneoretwo 16 декабря 2018 | 12:41

...действительно: просто откровенная паранойя с крестом на пузе...
...вторую неделю плешивые воют в голос про украинскую церковь... в чем дело то ?
верующие, если оне действительно верующие, разберуться сами в своих клубных делах...
в стране что, проблем не осталось ?...

able_seamans 16 декабря 2018 | 13:28

oneoretwo: А это то же как серпом по яйцам, недоимперия опять получила по своей наглой харе. Вон сколько пригожинского дерьма в этих ветках и все «знатоки» церковных дел и обрядов.

freshener 16 декабря 2018 | 13:28

oneoretwo: ты сам-то из какой страны пишешь, албанец?

foma55 16 декабря 2018 | 12:46

Что за истерический вопль доносится из РПЦ?! Крохотная Грузия и Армения имеют автокефалию, почему же братской Украине не иметь?

igor919191 16 декабря 2018 | 12:50

А че не Всемирный или даже всея Галактический? Один хрен, дальше Киевской епархии его не видно.

homa_brutt 16 декабря 2018 | 12:58

Навеяло:
/Мельников Глеб Яковлевич является трижды Героем Мира. Имеет право ношения на левой и правой груди всех существующих медалей, значков и всех блестящих предметов. Имеет право получать обмундировпние по первому сроку. Партизанская кличка "Дубинин Глеб Яковлевич" "Чапаевец"./
Г. В. Морозова , В. А Ромасенко "Нервные и психические болезни".

nestor199 16 декабря 2018 | 12:59

Митрополит получит Томас? Это укатайка .........................

parasuk_ 16 декабря 2018 | 13:06

А с другой стороны, если есть глобус украины, то митрополит всей украины это круче чем римский папа. Наверное, надо поздравить соседей с очередной перемогой. Честно заслужили :)

delovoy_podolsk 16 декабря 2018 | 13:36

Как ни старались чекисты превратить православие в "свою" религию, но так и не смогли. А неудача была заложена изначально. Чекисты очень далеки от понимания сути этой темы (как впрочем и всего остального). Их, рано или поздно, ждёт фиаско на всех направлениях. Их обманула своя собственная уверенность в том, что они понимают мироустройство, а уж, такой "пещерный примитив" (в их понимании), как вероисповедание и подавно! Но, увы, орешек оказался намного крепче. Чекистов обманула поведение церковнослужителей, так легко предающих свои же собственные постулаты учения, но не учли, что организация - Церковь, это всего-лишь вершина айсберга. Они считали, что замени всех попов на чекистов - дело в шляпе. Заменили. И пошли попы компрометировать религию, и трахаться прилюдно и сребролюбствовать и сладостравствать всенародно, а до этого они, что святыми были? Чекисты плохо читали "Сказку о попе и работнике Балде", там давным давно, ещё Пушкин прописал этого попа, как лицемера. А Ватиканские кардиналы? Это же вообще скопище каких-то извращенцев! Гадюшник, одним словом. И что?.. Люди они не меняются. В этом вся и штука, в этом вся и тайна. Потому, что от организации церковной, духовное учение не зависит, поскольку оно "разговаривает" с индивидуумом. Отдельный человек - его собеседник, без посредников и учителей. Бери книгу и читай. И всё, и сам думай, и сам делай выводы. На этом всё стоит. И пока есть слово, будет и дело, которое рано или поздно любое человеческое зло перешагнёт и пойдёт дальше. Бороться с религией - это всё равно, что бороться с возникающим у человека желанием узнать по большому счёту: "А для чего я на свет родился? В чём моя задача?" Это просто на дальней перспективе непобедимо, поскольку этот вопрос вечен. Чекисты желают, как та старуха, стать владычицей морскою и, чтобы золотая рыбка была у них на побегушках. Наивные, но очень опасные кретины. Много ещё бед людям принесут.

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Петр Порошенко: «Это церковь без Путина. Это церковь без Кирилла. Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев» Петр Порошенко: «Это церковь без Путина. Это церковь без Кирилла. Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев» Смотреть видео выступления президента Украины на соборе на украинском языке…

5 122 6 7978 00:02
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, религия, украина, события
Блоги

+ Президент Путин заявил, что в рэпе его больше всего беспокоит пропаганда наркотиков Президент Путин заявил, что в рэпе его больше всего беспокоит пропаганда наркотиков «Способ, о котором вы упомянули, «хватать и не пущать» — он самый неэффективный. Эффект будет обратный ожидаемому…»

5 92 6 6190 07:52
8читать ;смотреть
Kвидео, музыка, общество, путин, культура, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Слава Богу, нынешняя российская власть не считает литературу чем-то серьезным…

5 177 6 12847 14.12
#слушать 24:54 8читать ;смотреть $скачать 27.2 МБ
Блоги

+ Анатолий Чубайс: «Общество за 25 лет не удосужилось сказать «спасибо» бизнесу за все, что он сделал в стране» Анатолий Чубайс: «Общество за 25 лет не удосужилось сказать «спасибо» бизнесу за все, что он сделал в стране» По мнению главы «Роснано», ожидать того, что народ «дозреет» и поблагодарит бизнесменов, нельзя…

5 323 6 34912 09.12
8читать ;смотреть
Kобщество, бизнес, видео, рф, предприниматели, события
Блоги

У спецприемника №1 в Москве, где отбывает арест Лев Пономарев, прошла серия одиночных пикетов в его поддержку Участники акции по очереди брали плакат и стояли с ним по 10-15 минут, сменяя друг друга…

5 63 6 11102 09.12
Kобщество, акции, фото, пономарев, события
Блоги

Лев Пономарев: «Прошу предоставить мне возможность прощания с близким человеком» Правозащитник обратился в суд с просьбой прекратить исполнение ареста и позволить ему проститься с Людмилой Алексеевой…

5 136 6 26244 09.12
Kобщество, память, алексеева, события
Блоги

Владимир Путин: «Душа его была наполнена болью за Отечество и одновременно любовью к нему» Церемония открытия памятника к  100-летию со дня рождения писателя Александра Солженицына…

5 154 6 14945 11.12
Kистория, памятники, общество, мнения
Блоги

Вандалы разбили мемориальную доску Александру Солженицыну в городе Гусь-Хрустальный Она провисела меньше суток…

5 110 6 11435 11.12
Kрегионы, солженицын, происшествия, память, фото, события
Блоги

Лев Шлосберг член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

«Является ли обсуждение терроризма оправданием терроризма? Нет!» Машина по команде «фас» сработала на два СМИ в Пскове и продолжает двигаться. Значит, нужно предпринимать не только юридические действия, но и политические, чтобы эта ситуация стала известна…

5 66 6 6851 11.12
Kобщество, сми, роскомнадзор, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Любовь приходит и уходит, а денег хочется всегда Поддерживать киевский режим все дороже, и поэтому доходы от транзита газа из «страны-агрессора» становятся жизненно важными…

5 79 6 8432 13.12
Kукраина, рф, европа, газ, политика, финансы, мнения
Блоги

Ответ РСПП по установке знаков «Последнего адреса»: «Реабилитация и увековечение памяти не одно и то же» Из переписки главного редактора…

5 72 6 7721 14.12
Kобщество, история, память, документы, события
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Людмила Алексеева родилась в российском Крыму Возможно, в будущем будет памятная табличка в Евпатории, но приедут ли те, так называемые «либералы», кто так вспоминал Алексееву в эти дни на её открытие? Ведь надо будет ехать в Крым…

5 218 6 24040 13.12
Kалексеева, крым, рф, память, общество, мнения
Блоги

Елизавета Пескова блогер

Этот способ выражения мнения не подходит ни одной цивилизованной стране мира Ситуация во Франции говорит нам всем о самой простой банальной вещи. Власти не нужно давать людям невыполнимых обещаний, а людям нельзя возлагать на власть неисполнимых надежд…

5 160 6 18013 11.12
Kполитика, франция, общество, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Конституцию надо не менять, а соблюдать! Печально, что более 40% наших сограждан никогда не читали текст Конституции. Это значит, что они не могут полностью пользоваться своими правами…

5 110 6 13495 12.12
Kконституция, рф, законы, права, общество, власть, мнения
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Чужой среди «своих» Вменяемая и конструктивная оппозиция стране – и даже власти – нужна, можно сказать, позарез. Но если ей и суждено появиться, то явно не из обсуждаемого источника…

5 64 6 7766 15.12
Kобщество, оппозиция, власть, мнения
Блоги

Видео дня

+ Сергей Лавров: Много месяцев к Бутиной применяются своеобразные пытки Сергей Лавров: Много месяцев к Бутиной применяются своеобразные пытки Она находится в таких условиях, которые применяются для крайне опасных рецидивистов. Суть её сделки со следствием-выторговать себе свободу…

5 227 6 28156 14.12
8читать ;смотреть
Kмид, общество, политика, мнения

Популярное за неделю

Новости

США призвали Германию прислушаться к опасениям европейских стран в связи со строительством «Северного потока-2» Госдеп в очередной раз отметил, что строительство трубопровода угрожает безопасности других государств…

5 18 6 7609
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

Русская власть, которая все равно рано или поздно столкнется примерно с такой же ситуации, как в Париже, она обязана была бы сесть и изучать украинский последний Майдан…

5 74 6 119191 12.12
#слушать 56:36 8читать ;смотреть $скачать 13.0 МБ
Kполитика, власть, видео
Голосование
Хотите ли вы «как в Париже»? (вопрос в блоге Ильи Варламова)
5 218 6 42147 12.12
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

Толя, ты сам напросился На первом месте – шкурные интересы, лоббирование, пропаганда. Где сообщения о громких (или хотя бы умеренных) достижениях российской ноноиндустрии, которую вот уже 10 лет как опекает Чубайс?..

5 138 6 262401 12.12
Kчубайс, бизнес, власть, финансы, политика, мнения
Блоги

Илья Шепелин специальный корреспондент телеканала «Дождь»

+ FAKE NEWS: Ургант смеется над британским гражданством Брилева в эфире «Первого канала» FAKE NEWS: Ургант смеется над британским гражданством Брилева в эфире «Первого канала» На сладкое, пародия Увана Урганта на интервью Дмитрия Медведева пяти федеральным телеканалам…

5 13 6 98482 12.12
8читать ;смотреть
Kсми, журналистика, политика, тв, новости, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7482117
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3810995

Сегодня в эфире