"Глава новой Украинской церкви будет назван «митрополитом Киевским и всея Украины»"

Об этом написал пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата. Накануне в Киеве на объединительном соборе руководителем новой автокефальной церкви был избран митрополит Епифаний. В следующем месяце он должен получить томос от Вселенского патриарха Варфоломея.

Сама церковь получила название Православная церковь Украины. РПЦ итоги объединительного собора не признала.