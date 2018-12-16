Общее епархиальное собрание архиепископии русских православных приходов в Западной Европе пройдет 23 февраля в Париже

На нем будет обсуждаться решение синода Константинопольского патриархата об упразднении Западноевропейского экзархата приходов русской традиции с центром в Париже. Священный синод Вселенского патриархата в конце ноября решил отменить действие томоса от 1999 года, который даровал расположенной в Париже архиепископии пастырское попечение и управление православных приходов русской традиции в Западной Европе.