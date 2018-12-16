Общее епархиальное собрание архиепископии русских православных приходов в Западной Европе пройдет 23 февраля в Париже
На нем будет обсуждаться решение синода Константинопольского патриархата об упразднении Западноевропейского экзархата приходов русской традиции с центром в Париже. Священный синод Вселенского патриархата в конце ноября решил отменить действие томоса от 1999 года, который даровал расположенной в Париже архиепископии пастырское попечение и управление православных приходов русской традиции в Западной Европе.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
thesonhuman 16 декабря 2018 | 03:33
Клоун из Стамбула думает, что он действующее лицо. Константинополь давно ушёл в небытие. Теперь православные могут напрямую общаться с Богом. Католики могут позавидовать.
neon999 16 декабря 2018 | 03:43
Вроде бы Заподноевропейские русские иерархи миловались и объединялись с РПЦ ?
Ну вот и домиловались.