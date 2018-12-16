Новая независимая от Московского патриархата украинская церковь будет называться Православная церковь Украины. Избранный предстоятель митрополит Епифаний будет митрополитом Киевским и всея Украины. Об этом написал в Фейсбуке пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий (Зоря). Он уточнил, что новую церковь также корректно называть УПЦ, но без приставки МП, который обозначает Московский патриархат. Свою первую литургию в новом титуле Епифаний проведет уже сегодня в Михайловском Златоверхом соборе Киева. 6 января В Константинополе он должен получить томос об автокефалии церкви.