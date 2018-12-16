Новая независимая от Московского патриархата украинская церковь будет называться Православная церковь Украины
Новая независимая от Московского патриархата украинская церковь будет называться Православная церковь Украины. Избранный предстоятель митрополит Епифаний будет митрополитом Киевским и всея Украины. Об этом написал в Фейсбуке пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий (Зоря). Он уточнил, что новую церковь также корректно называть УПЦ, но без приставки МП, который обозначает Московский патриархат. Свою первую литургию в новом титуле Епифаний проведет уже сегодня в Михайловском Златоверхом соборе Киева. 6 января В Константинополе он должен получить томос об автокефалии церкви.
Комментарии4
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begly_ 16 декабря 2018 | 03:22
ПЦУ от РПЦ и кадилом то не отличается. И под рясой одни и те же попики. Крест на пузАх до одного и того же пупа...
vyk_usguy 16 декабря 2018 | 03:47
Лучшк бы назвали ПОЦ (Православная Обособленная Церковь), чтобы подчеркнуть отличие от РПЦ
needroid 16 декабря 2018 | 03:56
Господь смилуется и ударит сверху громом и молнией всепоражающей и настигнет небесная всех самозванцев
igc 16 декабря 2018 | 04:02
Будет называться "Православная церковь В Украине". Не "на", но "В Украине". Когда же вы, живущие на России, это запомниие?!