В Приморье стартовали повторные выборы губернатора
Избирательные участки открылись в 8 утра по местному времени (01:00 мск). За пост главы региона в этот раз борются четыре кандидата. Это врио главы края Олег Кожемяко, который пошел на выборы самовыдвижением, представитель ЛДПР Андрей Андрейченко, а также Алексей Тимченко, представляющий «Партию роста», и кандидат от партии «За женщин России» Роза Чемерис. Итоги двух туров выборов, которые проводились в сентябре, были признаны недействительными из-за многочисленных нарушений
Комментарии1
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neon999 16 декабря 2018 | 03:30
И это они называют выборами. И ведь приглашают на ЭМ всяких разумных гостей, и вроде бы в курсе всего, но … "выборы". Идиотизм не лечится ? Или это такой лицемерный журналистский цинизм ?