В Приморье стартовали повторные выборы губернатора

Избирательные участки открылись в 8 утра по местному времени (01:00 мск). За пост главы региона в этот раз борются четыре кандидата. Это врио главы края Олег Кожемяко, который пошел на выборы самовыдвижением, представитель ЛДПР Андрей Андрейченко, а также Алексей Тимченко, представляющий «Партию роста», и кандидат от партии «За женщин России» Роза Чемерис. Итоги двух туров выборов, которые проводились в сентябре, были признаны недействительными из-за многочисленных нарушений