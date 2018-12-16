Следователи начали проверку по факту взрыва газа в жилом доме в Вологде

По предварительным данным, взрыв произошел около полуночти в квартире на последнем этаже на улице Карла Маркса. Хозяйка квартиры скончалась по дороге в больницу. Пострадали еще шесть человек, из них госпитализированы двое, сообщили в региональном главке МЧС. В квартире, где произошел взрыв, обрушилось потолочное перекрытие на площади 30 кв.м. Дальнейшего обрушения в подъезде не произошло, возгорания нет, рассказал ТАСС заместитель мэра города Алексей Никитин. Жители дома эвакуированы, всего около 90 человек, большинство разъезжаются по родным и знакомым, остальных предлагается разместить в ближайшей школе. На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты, МЧС, полиция, эксперты и другие специалисты. По данным синоптиков, в Вологде этой ночью до 17 градусов мороза.